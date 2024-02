Granit Xhaka, capitano della Nazionale svizzera, che quest'estate sarà impegnata in Germania in occasione degli Europei di calcio. KEYSTONE

Granit Xhaka sta cavalcando l'onda del successo con il Bayer Leverkusen, primo in classifica di Bundesliga. In un'intervista esclusiva a blue Sport, il capitano della Nazionale parla anche del suo rapporto con Murat Yakin e del gruppo della Svizzera ai prossimi Europei.

Hai fretta? blue News riassume per te Il presunto rapporto teso tra Granit Xhaka e Murat Yakin ha fatto scalpore in autunno.

In un'intervista rilasciata a blue Sport, il capitano della Nazionale chiarisce di avere un «ottimo rapporto» con l'allenatore.

Per quanto riguarda gli Europei, Xhaka spera in un miglioramento delle prestazioni della Nazionale: «Vogliamo mostrare un volto diverso». Mostra di più

All'inizio della campagna per gli Europei, Granit Xhaka aveva fissato l'obiettivo di dieci vittorie nelle dieci partite di qualificazione. Il risultato finale è però stato decisamente diverso: quattro vittorie, cinque pareggi e una sconfitta.

La Svizzera è riuscita a malapena a qualificarsi giungendo al secondo posto. «Certo, non è stata la prestazione che ci aspettavamo. In ogni caso, dobbiamo fare meglio, altrimenti sarà molto difficile agli Europei», dice Xhaka nell'intervista a blue Sport.

Invece di passare tranquillamente da una vittoria all'altra in un gruppo di qualificazione apparentemente facile, le partite della Nazionale sono state ripetutamente accompagnate e disturbate da questioni collaterali. L'argomento più importante? Il rapporto presumibilmente conflittuale tra il capitano e l'allenatore Murat Yakin.

Notizie infondate, «con Murat ho un ottimo rapporto»

Ma le notizie diffuse erano del tutto infondate, afferma il nazionale dei record (121 partite con la maglia rossocrociata): «Non è stato facile sentire e leggere cose del genere. È ovvio che ci si preoccupa, ma con Murat ho un ottimo rapporto. Dal primo giorno».

Certo, ci sono sempre piccole discussioni all'interno di una squadra, anche tra l'allenatore e il capitano, ma questo fa parte del calcio. «Ma per togliere ogni dubbio una volta per tutte: il nostro rapporto è molto buono. Vogliamo solo il successo della Nati», chiarisce Xhaka.

Le critiche di settembre non erano rivolte a Yakin

Le sue dichiarazioni rilasciate a settembre, dopo il deludente pareggio per 2-2 contro il Kosovo, avevano suscitato particolare scalpore, quando il capitano aveva denunciato le scarse prestazioni in allenamento durante la settimana. E questo, da più parti, era stato interpretato come una critica all'allenatore.

Cinque mesi dopo, il capitano della Nazionale ripensa alle sue dichiarazioni: «La settimana non era andata come speravamo. Il momento in cui ho rilasciato la dichiarazione non era forse il migliore, subito dopo la partita». Non aveva attaccato Yakin o la squadra, il suo intento era rilasciare una dichiarazione forte, «in modo da rimanere concentrati e migliorare le prestazioni».

La Nati deve «mostrare un volto diverso nei 4 test match»

Per il giocatore del Leverkusen è chiaro che le prestazioni in vista del Campionato Europeo della prossima estate devono migliorare. «Vogliamo mostrare un volto diverso già nelle amichevoli di marzo», ha dichiarato.

La Nati giocherà contro la Danimarca a Copenaghen il 23 marzo e affronterà l'Irlanda a Dublino tre giorni dopo. A giugno seguiranno gli ultimi test contro Estonia e Austria, prima dell'inizio di Euro 2024.

«Fortunatamente giochiamo contro la Germania per ultima»

In Germania, la Nazionale affronterà Scozia, Ungheria e i padroni di casa. Il capitano ammette di aver esultato quando la Svizzera è stata sorteggiata nel gruppo con la Germania.

«Anche nel nostro club ci sono giocatori tedeschi di livello internazionale. Ci sono state alcune conversazioni e naturalmente qualche battuta, da entrambe le parti», ha detto ancora il 31enne. «Fortunatamente giochiamo contro la Germania per ultima. A quel punto speriamo di essere già qualificati per il prossimo turno».