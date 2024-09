Buon compleanno, Murat Yakin: 50 domande indiscrete per i 50 anni dell'allenatore della Nati

Da oggi Yakin ha mezzo secolo di vita. In realtà non voleva festeggiare, ma i suoi amici hanno messo i bastoni tra le ruote. KEYSTONE

A volte umoristico, a volte profondo, ma sempre personale. In occasione del suo 50 compleanno, che festeggia domenica 15 settembre, l'allenatore della Nati ci svela cosa ama dell'invecchiare, cosa ha sempre desiderato da bambino e non ha mai ottenuto, quando ha pianto l'ultima volta e molto altro ancora.

Michael Wegmann

Hai fretta? blue News riassume per te blue Sport augura all'allenatore della nostra Nazionale un felice 50° compleanno, che festeggia domenica 15 settembre.

Prima di passare questo importante giorno con la famiglia e gli amici più cari, gli abbiamo posto 50 domande personali.

Domande come: ha problemi con il numero 50? Cosa c'è in cima alla sua lista delle cose da fare? Quando è stata l'ultima volta che ha pianto? Per cosa non ha avuto abbastanza tempo? Qual è stato il suo più grande errore?

Le sue risposte? A volte umoristiche, a volte emotive, sempre personali. Mostra di più

1 Murat Yakin, festeggia il suo 50° compleanno o si nasconde?

Murat Yakin: In realtà, volevo nascondermi e non fare nulla. Una bella cena con la mia famiglia sarebbe stata sufficiente per me. Ma alcuni amici mi hanno detto che avevano già comprato i loro regali e mi hanno chiesto cosa avessi in mente. La pressione era troppo forte.

2. Ha problemi con il numero 50?

Per niente. Al contrario: conosco molto bene il numero cinque, lo portavo spesso sulla schiena quando giocavo. Ora c'è un altro zero. Se volete sapere se sto avendo una crisi di mezza età, la mia risposta è no.

3. Quando si sente vecchio?

Dopo una partita di padel, le articolazioni mi fanno molto più male di prima. Il problema è che quando gioco sono ambizioso e vado sempre al massimo. La mattina dopo mi arriva il conto.

4 E quando si sente giovane?

Quando guardo mia moglie al mattino (ride).

5. Qual è il regalo più bello che ha ricevuto?

Sicuramente i miei figli.

6. Chi non dovrebbe essere presente alla tua festa?

Potrei elencarne uno o due, ma per ora lasciamo perdere.

7. Qual è il suo più grande desiderio?

Che i fuochi d'artificio vengano finalmente aboliti. A mio parere, non c'è niente di più inutile e ostentato che sparare fuochi d'artificio in aria. Quando si vede che c'è gente che soffre la fame e altri sparano in aria migliaia e migliaia di franchi, non ho nessuna simpatia per questo.

8. Cosa ha sempre desiderato per il suo compleanno da bambino e non ha mai ricevuto?

Una maglia di Diego Maradona.

9. Quando è stata l'ultima volta che ha pianto?

Sul letto di morte di mia madre.

10. Di quale regalo non avrebbe potuto fare a meno?

A Ginevra, gli spagnoli ci hanno regalato quattro gol. Non era necessario.

11. È una persona romantica?

Romantico solo per i soldi. (Ride)

12. Cosa si regala per il suo compleanno?

Tempo per me stesso, pace e tranquillità. Nessuno deve provare a chiamarmi di domenica, ho messo il mio cellulare in modalità aerea.

13. Qual è stato l'ultimo regalo che ha fatto a sua moglie Anja?

Un vaso per i fiori. È meglio che sia lei stessa a scegliere i fiori. Ne preferisce di diversi, a seconda del suo umore.

14. Le dedica davvero abbastanza attenzioni?

Penso di sì. Se glielo chiedesse, probabilmente le direbbe che non è abbastanza.

15. Quando ha iniziato a portare gli occhiali?

A metà dei miei 20 anni mi sono accorto che i miei occhi stavano peggiorando. Allora mi sono sottoposta a un intervento di chirurgia laser. Recentemente, però, la miopia è tornata. Lo noto soprattutto quando gioco a golf. Non riesco più a vedere la pallina da golf dal 280esimo metro.

I già iconici occhiali di Murat Yakin KEYSTONE

16. Qual è stata finora la festa più bella della sua vita?

Tutti i festeggiamenti per il campionato vinto con il Basilea e, naturalmente, la festa dopo la qualificazione alla Coppa del Mondo in Qatar.

17. Che tipo di padre è?

Penso un padre molto generoso.

18. Quale torta la rende debole?

Una torta di carote.

19. Si ricorda dove hai festeggiato il suo 18° compleanno?

Credo di averlo festeggiato a casa, a Basilea, invitando alcuni amici.

20. Quando hai bevuto alcolici per la prima volta?

A 17 anni.

21. Cosa c'è in cima alla sua lista di cose da fare?

Vorrei davvero assistere a un Super Bowl (la finale del campionato di football americano professionistico, ndr) allo stadio.

22. Cosa preferisce per fare un brindisi?

Lo champagne.

23. A chi deve di più?

Sicuramente a mia madre. Per quanto riguarda lo sport, tutti i miei allenatori.

Murat Yakin con la mamma Emine, morta lo scorso novembre. KEYSTONE

24. In cosa o in chi vorreste rinascere?

La moglie di un giocatore non sarebbe male.

25. Per cosa spende troppi soldi inutilmente?

Non spendo troppi soldi per nulla di inutile.

26. Qual è il suo peso ideale e di quanto lo supera attualmente?

Ho perso sei chili nelle ultime settimane e al momento mi sento molto bene. Quando la bilancia segnava cento chili, ho capito che dovevo fare qualcosa.

27. Da ragazzo faceva spesso a botte?

Ogni tanto, ero uno scapestrato.

28. Conosce a memoria le parole dell'inno nazionale svizzero?

Sicuramente una volta lo memorizzavo, ma ora non più.

L'inno nazionale prima della partita contro la Serbia KEYSTONE

29. Ha avuto un modello di riferimento nella sua infanzia?

Sì, da bambino ho sempre voluto essere come Rocky Balboa dei film di Sylvester Stallone.

30. Cosa c'era di meglio nel passato rispetto ad oggi?

Che non avevamo i telefoni cellulari. Era bello non essere sempre reperibili.

31. E cosa è meglio oggi?

Che abbiamo i telefoni cellulari. È semplicemente un dispositivo ingegnoso.

32. Che cosa deve fare la gente per farla irritare?

Non sopporto chi parla ininterrottamente e non sa ascoltare.

33. Sa cucinare bene?

Nonostante il fatto che mia madre da ragazzo mi ha sempre detto che gli uomini non devono stare in cucina, me la cavo. Ho persino imparato perfettamente una ricetta. L'omelette turca. È una sorta di cannelloni alla turca ripieni di carne macinata.

34. Si ritiene bravo a perdonare?

Sì. Perdono, ma non dimentico.

35. Quanto tempo alla settimana dedica all'attività fisica?

Tra le due e le quattro ore.

36. Cosa la preoccupa di più dell'invecchiamento?

Il fatto che io invecchio sempre di più, ma i giocatori hanno sempre la stessa età.

37. Cosa le piace dell'invecchiamento?

I miei capelli grigi. Penso che mi stiano benissimo.

38. Qual è l'errore più grande che ha commesso nella sua vita?

La mia grande debolezza per i dolci. Credo che se mi fossi trattenuto, la mia carriera di calciatore professionista sarebbe durata qualche anno in più.

39. In cosa ha perso più tempo negli ultimi 50 anni?

Tutte le attese negli alberghi prima delle partite.

Nella hall dell'hotel "Le Royal Meridien" a Doha, quartier generale della Nazionale in occasione degli ultimi Mondili giocati in Qatar. KEYSTONE

40. Per cosa ha avuto troppo poco tempo?

Per stare insieme a mia moglie.

41. Quanto tempo impiega davanti allo specchio la mattina?

È molto veloce: mi lavo i denti, mi lavo il viso e basta.

42. Che consiglio dareste al quindicenne Murat?

Murat, mangia meno dolci!

Murat Yakin (in alto, secondo da sinistra) a 18 anni, quando vestiva la maglia del Grasshopper. KEYSTONE

43. I calciatori professionisti guadagnano troppo?

No. Ognuno guadagna quello che ha negoziato.

44. Ha ancora amici di gioventù?

Sì, ho ancora amici di gioventù che vedo o sento regolarmente.

45. Qual è il miglior regalo che le ha fatto suo fratello Hakan?

Hakan stesso è un regalo. Mi sorprende sempre.

Murat Yakin (sinistra) e il fratello Hakan, entrambi sulla panchina dello Sciaffusa nel 2017 KEYSTONE

46. Cosa avrebbe fatto se non fosse diventato un calciatore?

Probabilmente un disegnatore di costruzioni in metallo o un fabbro. Sono sempre stato interessato anche all'architettura.

47. Cosa farà tra 10 anni?

So appena cosa farò domani. Mi lascerò sorprendere.

48. Ha un consulente di stile?

No, non ne ho bisogno. Scelgo da solo i miei vestiti.

49. È un guidatore rilassato o si arrabbia facilmente?

Sono molto rilassato. Perché dovrei arrabbiarmi se il traffico è congestionato? Non lo posso cambiare.

50. Quanti anni vorrebbe ancora vivere?

Finché ci sarà bisogno di me qui sulla terra. Penso che ci sarà bisogno di me ancora per molto tempo.

Il video di Yakin e Benaglio che giocano e discutono di padel (il tedesco)