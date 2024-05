La Fifa-Strasse di Zurigo sarà un giorno solo un ricordo lontano? Keystone

Il Congresso annuale della FIFA, che si è svolto venerdì a Bangkok, ha fatto emergere un rivoluzionario emendamento degli statuti.

Nel corso degli ultimi anni la FIFA ha espanso la sua presenza globale aprendo uffici in città come Parigi e Miami, mantenendo però la sede principale a Zurigo. Mostra di più

Dal 1932, la sede centrale del potente organismo che gestisce il calcio mondiale è sempre stata in Svizzera, a Zurigo. Fino a venerdì questa ubicazione non è mai stata messa in discussione.

Invece, da ora, se il Congresso lo vorrà, questo potrebbe cambiare.

«Fino a quando i nostri membri non decideranno diversamente, Zurigo rimarrà la nostra sede», ha dichiarato un portavoce della FIFA interpellato dall'agenzia di stampa tedesca DPA.

Trasloco a Ginevra o Losanna?

Molte organizzazioni sportive e internazionali hanno sede a Ginevra e Losanna. «In realtà, stiamo attualmente valutando la possibilità di aprire filiali in altre località della Svizzera, espandendo così la nostra presenza nel Paese».

La delegazione svizzera aveva annunciato che si sarebbe astenuta o non avrebbe votato a favore della modifica degli statuti.

Il quartier generale della UEFA con sede a Nyon KEYSTONE

All'Associazione Svizzera di calcio piace Zurigo

Dominique Blanc, presidente dell'Associazione Svizzera di Calcio (ASF), si rammaricherebbe di un allontanamento da Zurigo, ha dichiarato a Keystone-SDA. «Abbiamo un ottimo rapporto di lavoro con la FIFA e naturalmente vorremmo che la sede centrale rimanesse qui».

Associazione privata iscritta nel registro di commercio del Canton Zurigo

L'amministrazione comunale di Zurigo è stata informata della proposta di modifica dello statuto. Tuttavia, non era a conoscenza di alcun progetto di allontanamento.

Poiché la FIFA è un'istituzione privata, il governo cittadino non ha voluto commentare ulteriormente la questione, ha annunciato giovedì in risposta a una richiesta di informazioni.

Il massimo organo del calcio internazionale è registrata come associazione nel registro commerciale cantonale. In passato sono circolate diverse voci di un trasferimento, l'ultima delle quali lo scorso autunno, quando è stato reso pubblico che la FIFA voleva aprire nuovi uffici in altre città.

Sempre più globale

Di recente sono stati aperti sempre più uffici in altri Paesi, tra cui Parigi. L'ufficio legale invece ha sede in Florida.

La sede legale della Fifa ha sede a a Miami, in Florida (USA). KEYSTONE

«Essendo un organo di governo globale, è ovvio che abbiamo uffici in tutto il mondo, compresi Miami, Parigi e Giacarta», ha dichiarato alla DPA sempre un portavoce della FIFA.

Anche se gli equilibri del mondo non sono più quelli del secolo scorso, per il momento la sede centrale dell'organismo che governa il calcio mondiale non si sposta né dalla Svizzera né tanto meno da Zurigo.