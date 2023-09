Daniel Gore, 19 anni IMAGO/Shutterstock

Il già quotato centrocampista adolescente del Manchester United, Dan Gore, ha fatto il suo debutto in prima squadra nella sfida di Coppa di martedì sera contro il Crystal Palace.

Hai fretta? blue News riassume per te Dan Gore ha vinto la FA Youth Cup nel 2021 con la maglia dell'accademia del Manchester United.

Martedì sera, in occasione del suo 19esimo compleanno, il centrocampista ha debuttato in prima squadra.

I suoi attuali allenatori, e quelli passati, si attendono grandi cose da lui.

Il ragazzino ha tecnica, tenacia, passo e grande visione di gioco, oltre che la stoffa del leader. Mostra di più

Robson, Scholes, Lampard, Beckham, Gascoigne: sono solo alcuni tra i migliori centrocampisti prodotti dal calcio inglese... dopo Bobby Charlton.

Dan Gore, 19 anni compiuti negli scorsi giorni, potrebbe essere il prossimo a inserirsi in questa lista. È preciso nei passaggi, corre molto, ha intelligenza nei movimenti e una spiccata visione di gioco. Inoltre, come Gascoigne, ha delle qualità tecniche al di sopra della norma.

Il tenace centrocampista, al fianco di Kobbie Mainoo, è stato il cuore pulsante della squadra vincitrice della FA Youth Cup 2021.

All'inizio di questa stagione era stato inserito in diverse formazioni da parte di ten Hag, ma non aveva ancora fatto il suo ingresso in campo.

Martedì sera, proprio nel giorno del suo 19esimo compleanno, ha debuttato in prima squadra con i Red Devils in occasione della sfida di Carabao Cup contro il Crystal Palace.

Gli allenatori dell'Old Trafford ritengono che il centrocampista sia pronto per una carriera di successo ai massimi livelli.

Daniel Gore (in rosso) nella sua prima sfida con la prima squadra del Manchester United contro il Crystal Palace in Coppa d'Inghilterra. KEYSTONE

L'adolescente ha anche un carattere impetuoso, al momento: l'anno scorso è entrato in rotta di collisione con Anthony Martial durante un allenamento.

Ma la sua aggressività e fisicità potrebbero certamente essere un vantaggio per la prima squadra dello United, se incanalate correttamente sul campo.

Il tecnico olandese dei Red Devils, come aveva già dimostrato ai tempi dell'Ajax, ha la volontà e il coraggio di integrare i giovani: oltre a Gore, anche Mainoo e Alejandro Garnacho - che facevano parte della squadra vincitrice della FA Youth Cup del 2021 - sono oggi parte integrante della compagine dello United.

«Gore è davvero bravo»

Mark Dempsey, responsabile dell'Under 21, ha dichiarato al «Manchester Evening News»: «Gore è davvero bravo. Penso che sia un calciatore vero e proprio, bravo con la palla e senza. Inoltre è capace di correre con il pallone tra i piedi. A mio avviso deve solo migliorare il suo ultimo passaggio, che è l'ultima cosa da fare, ma il resto è ottimo».

Sempre Dempsey, parlando di Gore, sembra ricordare il «Gazza»: «Mi piace vederlo giocare a calcio perché è uno di quelli che fa alzare i tifosi dalla sedia. Tecnicamente è fantastico. È stato più volte capitano della U21, e dal punto di vista della personalità è un ragazzo tranquillo, ma è un leader».

«Che giochi all'Old Trafford, una partita a tre a Carrington o al The Cliff (struttura in cui si allena il ManU ndr.), il ragazzo si comporta allo stesso modo», conclude il suo ex allenatore.