Jadon Sancho giocherà ancora con la maglia dello United? Imago

Jadon Sancho continua a rifiutarsi di scusarsi con Erik ten Hag, di conseguenza il Manchester United inasprisce le sanzioni contro il giocatore.

Hai fretta? blue News riassume per te Jadon Sancho è al centro di un crescente conflitto con l'allenatore del Manchester United, Erik ten Hag, a seguito di presunte «prestazioni insufficienti in allenamento», che hanno portato alla sua esclusione dalla squadra.

Sancho è stato sospeso; non può allenarsi con la prima squadra né frequentare gli spazi comuni, mentre il club e i suoi compagni di squadra attendono delle scuse da parte sua, necessarie per un suo eventuale ritorno in prima squadra.

La situazione pone dei seri dubbi sul futuro di Sancho a Manchester, con lo United che avrebbe tremendamente bisogno del suo contributo, specialmente considerando le assenze di altri giocatori chiave. Mostra di più

Il conflitto tra il Manchester United e Jadon Sancho sembra peggiorare. Nell'estate del 2021, il nazionale inglese era stato acquistato dal Borussia Dortmund per 85 milioni di euro e avrebbe dovuto aiutare i Red Devils a ritornare fra le grandi della Premier League.

Recentemente, tuttavia, il ventitreenne ha avuto dei dissapori con l'allenatore Erik ten Hag. L'olandese ha escluso Sancho dai convocati nella partita di inizio settembre contro l'Arsenal, poi persa dai mancuniani per 3-1, a causa di «prestazioni insufficienti in allenamento».

Il giocatore ha reagito immediatamente con un post sui social media, accusando ten Hag di diffondere «falsità». Sancho si è sentito il «capro espiatorio» di una situazione scomoda in seno allo United.

Sino a ora le conversazioni fra le due parti non ha portato ad alcuna soluzione. Anzi, sembra che abbiano invece ingrandito le tensioni. Sancho ha cancellato il post sopraccitato, ma si è rifiutato di scusarsi personalmente con il suo allenatore e continua a farlo.

Niente scuse...

Il Manchester United ha reagito sospendendo il giocatore, e a questo punto le sanzioni si sono inasprite. Era già noto che a Sancho non era più permesso allenarsi con la prima squadra. Ora gli è stato anche proibito di frequentare tutti gli spazi del centro di allenamento. Il giovane attaccante non può nemmeno pranzare con i suoi compagni di squadra. Al contrario, dovrà accontentarsi di rimanere coi giocatori della compagine Under 23.

Il motivo di questa ulteriore reazione del club? La società e l'allenatore stanno ancora aspettando delle scuse di Sancho. Il Mister olandese ha sottolineato che un ritorno in prima squadra di Sancho «dipende dal giocatore stesso».

Come riportato da vari media, i suoi compagni di squadra - Marcus Rashford, Luke Shaw e Harry Maguire in prima linea - stanno spingendo il ventitreenne a scusarsi, ma per ora senza successo.

I Red Devils hanno bisogno di Sancho

Il Manchester United avrebbe bisogno come il pane di un giocatore come Sancho. Nel ruolo di ala destra, i Diavoli Rossi non possono contare su giocatori di primo piano. Il brasiliano Antony è sospeso, dopo essere stato accusato di violenza domestica, e Amad Diallo è fuori per infortunio.

Dall'esclusione del giovane inglese - dopo la partita contro l'Arsenal - i Red Devils hanno disputato altre 6 partite, 2 delle quali in Champions League, venendo sconfitti a 4 riprese.

Anche il sindacato inglese dei giocatori, la Professional Footballers' Association (PFA), si è offerto di mediare tra giocatore e allenatore.

A questo punto ci sono però reali dubbi sul futuro di Sancho al Manchester United. Alla domanda se il ventitreenne giocherà mai più per i Red Devils, ten Hag ha risposto: «Non lo so».

Sembra proprio che senza le tanto discusse scuse, l'ex gioiellino resterà, almeno fino in gennaio, senza giocare.