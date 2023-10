Raphael Wicky, tecnico dell'YB. Imago

«Sappiamo che l'atmosfera nello stadio sarà molto calda - ha commentato il tecnico Raphael Wicky - dobbiamo cercare di trarre energia da questo. Perché è proprio per momenti simili che ci si allena, per partite importanti come questa».

I suoi ragazzi dovranno tenere sotto controllo le emozioni e non lasciarsi provocare. Perché una cosa è chiara: «Non riusciremo a far tacere lo stadio. Dobbiamo fare il nostro gioco, mostrare molto coraggio e fiducia».

L'obiettivo è chiaro per la truppa dell'ex giocatore della Nazionale elvetica: «Giochiamo in ogni partita per vincere. Questo vale anche per mercoledì».