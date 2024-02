Francisco Barido X

La Juventus ha messo sotto contratto il numero 10 dell'Argentina Under 15. Ai bianconeri, alla ricerca del prossimo Leo Messi, è riuscito il colpaccio senza dover spendere nemmeno un franco d'indennizzo al club argentino.

Il 14enne è cresciuto tra le fila del Boca Juniors e veste la maglia numero 10 della sua Nazionale.

Il club bianconero se lo porta a casa senza pagare alcuna spesa di trasferimento, in quanto il ragazzino, con il Boca, non ha nessun contratto da professionista. Mostra di più

Mentre il Losanna si è assicurato i servizi del giovane nazionale italiano Simone Pafundi, talento lanciato già da Roberto Mancini con la maglia azzurra a soli 16 anni, il 14enne fenomeno del Boca Francisco Barido, che in Argentina non ha ancora firmato nessun contratto da professionista, è arrivato in casa Juventus.

Continua così la tendenza dei bianconeri a investire in talenti a lungo termine, avendo messo sotto contratto, negli ultimi anni, giocatori del calibro di Kenan Yildiz, Dean Huijsen e Facundo Gonzalez.

«TYC sport» riferisce che la famiglia di Barido ha deciso di stabilirsi in Italia con il figlio, facendo valere la possibilità di sfruttare il visto per il ricongiungimento. Oltretutto, visto che il ragazzo non ha ancora raggiunto l'età legale (16 anni) per firmare il suo primo contratto da professionista, la sua partenza dal Boca non comporterebbe alcuna spesa di trasferimento per i bianconeri.

Anima della formazione giovanile del Boca Juniors, oltre che numero 10 della Nazionale argentina di categoria, Francisco Barido gioca come centrocampista d'attacco e viene descritto come un mancino dotato di ottima tecnica, eccellente dribblatore, già specialista dei calci piazzati.

Uno che sa difendere il pallone e non ha paura di tirare, anche da lontano, nonostante la gamba non sia ancora potente. Insomma, un ragazzino del quale ricordarsi il nome.