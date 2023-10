Rennes - PSG : le raté monumental de Kylian Mbappé Si le Paris Saint-Germain a retrouvé le chemin de la victoire, dimanche soir sur le terrain de Rennes (1-3), Kylian Mbappé ne s’est en revanche pas rassuré. 09.10.2023

La vittoria agevole del PSG a Rennes di domenica non ha dissipato i dubbi su un interrogativo: la condizione fisica di Kylian Mbappé, autore di una partita incolore, lontano dal brillante inizio di stagione.

Hai fretta? blue News riassume per te Nonostante la vittoria del PSG contro Rennes, ci sono dubbi sulla condizione fisica di Kylian Mbappé, che recentemente ha avuto prestazioni scialbe e appare lontano dal suo miglior livello.

Dopo la sconfitta del PSG in Champions League contro il Newcastle, Mbappé è stato descritto come «sfuggente» e «trasparente», con statistiche impietose, a conferma delle sue prestazioni deludenti.

L'allenatore Luis Enrique ha difeso Mbappé, sottolineando che ogni giocatore attraversa diverse fasi e nonostante le difficoltà recenti, Mbappé rimane un elemento decisivo per la squadra. Mostra di più

Con otto gol in cinque partite, l'attaccante parigino aveva rapidamente fatto dimenticare le agitazioni di un'estate movimentata intorno al rinnovo del suo contratto, una telenovela che aveva disturbato la preparazione del PSG.

Tuttavia, nelle ultime settimane, sono riemerse domande sull'attaccante, che nelle ultime quattro partite è andato in bianco.

Ciò è capitato dopo un infortunio alla caviglia subito a settembre contro l'Olympique di Marsiglia. Da quella partita in poi la stella parigina di 24 anni è apparsa lontana dal suo miglior livello di gioco.

L'ombra di se stesso

«Sfuggente», «trasparente»: sono questi i commenti piovuti all'indirizzo dell'attaccante transalpino dopo la sconfitta in Champions League del PSG contro il Newcastle.

Le statistiche della partita sono impietose e hanno confermato questa impressione negativa: un solo tiro, non in porta, appena 4 palloni toccati nell'area avversaria, nemmeno un dribbling riuscito.

Tuttavia, più che i numeri, è stato l'atteggiamento di Mbappé a colpire. Spostamenti indietro lenti, frustrazione visibile e un'espressione abbattuta: attualmente il bomber è diventato l'ombra di se stesso.

Enrique: «Rimane un giocatore decisivo»

Ciò non ha turbato l'allenatore Luis Enrique, che aveva difeso il suo giocatore prima della partita a Rennes. «I giocatori attraversano diverse fasi. Mbappé non è Superman quando segna otto gol né un giocatore normale quando non trova il gol. Non è tutto bianco o nero, ci sono sfumature. È un giocatore decisivo per noi», ha commentato in conferenza stampa.

Al Roazhon Park, domenica, tuttavia, Mbappé non ha giocato una delle sue migliori partite da professionista, nonostante la larga vittoria della sua squadra.

Spesso e volentieri in ritardo nei suoi movimenti, al punto che il compagno Gonçalo Ramos gli ha espressamente fatto notare più volte di agire con più velocità, il transalpino non è riuscito a trovare la via del gol contro la difesa del Rennes, che tuttavia non ha brillato per sicurezza.