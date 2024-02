Ronaldo perde la calma. X

Cristiano Ronaldo ha affrontato una raffica di critiche dopo essersi reso protagonista di un gesto osceno al termine della vittoria per 3-2 dell'Al Nassr sull'Al Shabab in un'emozionante partita della Saudi Pro League di domenica.

Hai fretta? blue News riassume per te L'Al-Nassr di Ronaldo ha vinto la sfida contro l'Al-Shabab per 3-2.

Il portoghese ha segnato la rete d'apertura.

L'Al-Nassr - il club di CR7 - è ora secondo in classifica, alle spalle dell'Al-Hilal.

Al termine della sfida, per rispondere alle provocazioni dei tifosi ospiti, Ronaldo ha reagito con un gesto giudicato «osceno».

I media sauditi scrivono che la federazione calcistica nazionale (SAFF) ha aperto un'indagine sull'incidente. Mostra di più

Cristiano Ronaldo ha aperto le marcature realizzando un rigore al 21esimo minuto, ma nonostante ciò il suo Al Nassr ha avuto bisogno di un gol in extremis del brasiliano Talisca per chiudere la partita a quattro minuti dalla fine. La sfida contro l'Al-Shabab è terminata con il risultato di 3-2.

L'Al Nassr è ora a quattro punti dall'Al-Hilal, al secondo posto in classifica di Saudi Pro League.

Aldilà della vittoria, e del 20esimo gol in stagione del portoghese, lo scempio è avvenuto a partita finita. Dopo il fischio finale, infatti, i video sui social media hanno mostrato CR7 che si tappa l'orecchio prima di gesticolare con la mano destra davanti alla zona pelvica.

Cristiano Ronaldo to Al Shabab fans 😭😭pic.twitter.com/kVIwUtIE5I — CristianoXtra (@CristianoXtra_) February 25, 2024

L'azione era presumibilmente diretta ai tifosi rivali dell'Al Shabab, che provocatoriamente stavano urlando il nome di Leo Messi, il rivale storico dell'attaccante portoghese.

Immediatamente sono piovute feroci all'indirizzo di CR7 per un gesto ritenuto osceno.

«Tutto ha un limite»

L'incidente, che non è stato ripreso dalle telecamere in diretta, ha trovato subito spazio fra i commenti di alcuni opinionisti sauditi, i quali hanno asserito che Ronaldo dovrebbe essere sanzionato.

Al momento non c'è stata ancora alcuna risposta ufficiale, né da parte della Federazione né tanto meno dall'Al-Nassr, ma il quotidiano saudita «Asharq al-Awsat» ha dichiarato che la federazione calcistica nazionale (SAFF) ha aperto un'indagine sull'incidente.

«La commissione disciplinare sta affrontando la prova più grande. Aspetteremo e vedremo», ha dichiarato Waleed Al Farraj, un importante scrittore e conduttore televisivo saudita, sulla piattaforma social di X (prima Twitter).

«Tutto ha un limite, non importa quanto tu sia famoso».

Non è la prima volta

Il 39enne ha già affrontato critiche simili in passato. Nell'aprile dello scorso anno, infatti, si era afferrato i genitali mentre si dirigeva verso la sua panchina al termine di una partita di campionato contro l'Al Hilal. L'Al Nassr aveva perso per 2-0. Anche in quel caso CR7 aveva risposto alle provocazioni dei tifosi avversari. Allora nessun provvedimento ufficiale era stato preso nei suoi confronti.