Fair play per Cristiano Ronaldo. Imago

Cristiano Ronaldo ha mostrato un notevole fair play segnalando all'arbitro che non aveva subito alcun fallo, portando così all'annullamento di un rigore fischiato a suo favore.

Hai fretta? blue News riassume per te In una partita di Champions League asiatica, Cristiano Ronaldo ha informato l'arbitro di non aver subito fallo, portando all'annullamento del rigore inizialmente concesso a suo favore.

La partita tra Al-Nassr e Persepolis è stata giocata a Ryad ed è terminata sullo 0-0.

La squadra di Ronaldo, ampiamente in testa al proprio gruppo, è già assicurata di qualificarsi agli ottavi di finale della competizione. Mostra di più

Lunedì sera Cristiano Ronaldo si è distinto per il suo fair play durante una partita di Champions League asiatica. Il portoghese ha infatti riferito all'arbitro, che aveva appena concesso un rigore a suo favore, che in realtà non aveva subito alcun fallo.

L'arbitro cinese Ma Ning, che aveva fischiato il rigore dopo un contatto discutibile in area tra il portoghese dell'Al-Nassr e il difensore del Persepolis Soroush Rafiei, ha dunque consultato il VAR, per poi annullare la massima punizione.

Appena caduto a terra dopo il tackle del giocatore iraniano, Ronaldo si era prontamente rialzato, agitando il dito verso l'arbitro per indicare che non c'era motivo di assegnare un rigore.

La partita disputata a Ryad, valida per la penultima giornata della fase a gironi della Champions League asiatica, si è conclusa con il punteggio di 0-0. L'Al-Nassr, ampiamente in testa al proprio gruppo, è già sicuro di qualificarsi agli ottavi di finale.