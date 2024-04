David De Gea è rimasto fermo dopo la fine della scorsa stagione. Imago

Eletto miglior portiere della Premier League nella scorsa stagione, David de Gea non gioca più dall'estate passata. Lasciato partire dal Manchester United alla scadenza del contratto a fine giugno, lo spagnolo non ha più trovato una nuova sistemazione.

fon fon

Hai fretta? blue News riassume per te La scorsa stagione il 33enne David de Gea, ex Manchester United, è stato eletto miglior portiere della Premier League, ma dopo la scadenza del contratto coi Red Devils non ha trovato una nuova squadra.

De Gea è stato accostato a diverse società in Premier League, Arabia Saudita, MLS e LaLiga, ma sino a ora non ha ancora firmato con nessuno.

L'estremo difensore continua ad allenarsi regolarmente anche senza squadra con l'aiuto di un preparatore atletico, con l'obiettivo di poter riprendere la sua carriera da dove aveva finito lo scorso mese di giugno. Mostra di più

David de Gea ha solo 33 anni, un'età in cui molti portieri sono ancora al top della loro forma. Lo scorso maggio, per la seconda volta nella sua carriera, è stato premiato con il Guanto d'Oro della Premier League per la stagione 2022-23, il trofeo che premia il miglior portiere del campionato inglese.

Da allora però, l'estremo difensore spagnolo non è più entrato in campo in una partita ufficiale. Non si tratta di un lungo infortunio: l'ex United è in piena forma. Non si tratta nemmeno di un ritiro. L'ex portiere della Nazionale spagnola, con la quale ha collezionato 45 selezioni, non ha semplicemente trovato una sistemazione adeguata.

Con il contratto in scadenza a fine giugno, il Manchester United non aveva tentato di trattenerlo. Dopo dodici anni di permanenza nel club inglese come numero 1 e 545 partite giocate, il madrileno, ha visto il club del nord dell'Inghilterra orientarsi verso un'altra opzione, ingaggiando il camerunense André Onana dall'Inter.

L'esperto portiere ha accettato il suo destino, e lo ha fatto senza mettere troppa pressione su sé stesso.

Allenamenti regolari anche "in pausa"

Da allora, De Gea è stato accostato a numerosi compagini di Premier League (Nottingham Forrest, Newcastle, ecc. ndr.), d'Arabia Saudita, di MLS e pure de LaLiga, come per esempio il Siviglia.

Ma la scorsa estate e nella seguente finestra di mercato invernale nessuna delle opzioni s'è concretizzata. In parte perché i club interessati hanno scelto altre opzioni, ma in diverse occasioni il portiere spagnolo non era realmente motivato dalle sfide offertegli.

Di conseguenza, colui che per lungo tempo è stato uno dei migliori portieri al mondo, è rimasto senza club.

Anche se non è più tornato a difendere una porta prestigiosa, l'iberico si è tenuto in forma regolarmente, con non meno di tre o quattro sessioni di allenamento a settimana con un preparatore atletico.

Un ritorno in Spagna?

Dopo gli anni trascorsi al Manchester United, dove ha guadagnato uno stipendio da capogiro, il suo ultimo contratto era stimato a oltre 20 milioni di franchi a stagione, David de Gea è ovviamente un disoccupato speciale.

E non ha fretta di trovare un nuovo datore di lavoro: secondo la stampa britannica, le persone a lui vicine hanno addirittura lasciato intendere che la scorsa estate avrebbe preso in considerazione l'idea di ritirarsi. Ma la tendenza rimane quella di voler tornare di nuovo in campo.

Secondo il taboid inglese «The Sun», l'ex portiere dell'Atlético Madrid sarebbe desideroso di tornare in Spagna. «Relevo» ha recentemente annunciato che sperava di unirsi al Real Madrid dopo l'infortunio di Thibault Courtois.

Tuttavia, i Blancos hanno optato per ingaggiare Kepa Arrizabalaga in prestito dal Chelsea.

A 33 anni de Gea si sta dando tempo per attendere e sposare il progetto giusto.