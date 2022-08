Dopo Fabregas arriva un altro campione del mondo

Thierry Henry, 45 anni KEYSTONE

Il club cadetto italiano sta facendo le cose sul serio per raggiungere l'obiettivo dichiarato di risalire in Serie A. Prima Fabregas, poi Henry e ora è in arrivo anche l'ex giocatore del Milan Patrick Cutrone.

La leggenda del calcio francese e dell'Arsenal, Thierry Henry è stata presentata a Como ai media, in una conferenza stampa insieme all'amministratore delegato ed ex capitano del Chelsea Dennis Wise.

Il Como 1907 aveva suscitato grande entusiasmo tra gli appassionati di calcio con l'annuncio dell'ingaggio dello spagnolo Cesc Fabregas. Il già campione del Mondo con le Furie Rosse nel 2010 è diventato giocatore e azionista del club.

«In Francia e in Spagna si parla del lago di Como»

«È un nuovo capitolo della mia vita», ha dichiarato Thierry Henry ai giornalisti. «Conosco l'amore per il calcio che c'è qui. La gente viene a trovarci per la città. In Francia o in Spagna si parla del lago o della bellezza della città, ma ora è il momento di parlare del club».

Il ruolo specifico di Henry con il club lariano rimane poco chiaro. Wise ha dichiarato: «Thierry è un azionista e questo è tutto ciò che sono pronto a dire. Vogliamo capire le sue esperienze e le sue idee».

Ritiratosi dal calcio giocato nel 2015, il 45enne francese è momentaneamente assistente di Roberto Martínez, coach della nazionale belga. Ruolo questo, che il francese ricopre dal 2021.

L'ex giocatore di Monaco, Juventus, Arsenal e Barcellona ha detto che «verrà il più possibile» a Como.

Thierry Henry (destro ) e il presidente del Como 1907, Dennis Wise, durnate la presentazione del francese a Como

Il Como, di proprietà di un gigante indonesiano del tabacco è stato in Serie A l'ultima volta nel 2003. Dopo il fallimento, nel 2016, il club è risalito dalla quarta serie e ha concluso la scorsa stagione al 13esimo posto in Serie B. Il presidente Wise ha ribadito che la Serie A è «l'obiettivo a lungo termine» del club.

Patrick Cutrone torna a casa

Oltre all'annuncio di Henry in veste di azionista, il club lombardo, sempre lunedì, ha ingaggio Patrick Cutrone, di proprietà dei Wolves, ma prestato all'Empoli durante la scorsa stagione.

L'attaccante 24enne - 3 reti in 28 partite con l'Empoli l'anno scorso - è nato a Como dove ha mosso i primi passi sui campi da calcio. A 9 anni passò al Milan, e dopo aver trascorso gli anni giovanili con le varie maglie della Academy del club rossonero, nel 2017 fece il suo debutto in Serie A. Con i rossoneri ha segnato 13 reti disputando 63 partite.