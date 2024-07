Ecco cosa ha detto José Mourinho di Mattia Croci-Torti

Mattia Croci-Torti (destra) saluta il tecnico portoghese del Fenerbahce Josè Mourinho. KEYSTONE

Il suo Lugano è uscito sconfitto dalla sfida di andata contro il più quotato Fenerbahçe (3-4). Nell'intervista a fine partita Mourinho ha rivisto molto di sé in Mattia Croci-Torti.

bfi bfi

Hai fretta? blue News riassume per te Nei preliminari di Champions League il Lugano ha giocato una partita gagliarda contro il Fenerbahçe, nonostante due errori difensivi che hanno permesso a Dzeko di segnare una tripletta.

A fine partita, Mourinho ha paragonato l'allenatore dei bianconeri Mattia Croci-Torti alla sua versione più giovane. Mostra di più

Il Lugano, di scena a Thun sul campo sintetico - fortemente criticato da José Mourinho - non ha fatto una brutta figura. Portatosi in vantaggio dopo pochi minuti ha tenuto testa ai turchi, poi due erroracci difensivi hanno spianato la strada a Dzeko, che ha messo a segno una tripletta. I bianconeri, nonostante ciò, hanno saputo limitare i danni mettendo in campo una gara gagliarda.

A fine partita, l'iconico allenatore portoghese del Fenerbahçe ha parlato del suo collega allenatore del Lugano.

«Mi sembra di rivedere me stesso quand'ero più giovane: parla troppo, si lamenta troppo, mostra le sue emozioni, la sua giovinezza. Ed è fortunato, perché quando io facevo questo genere di cose io prendevo sempre il cartellino rosso, per questo motivo è più fortunato di quello che sono stato io».

«Lo stimo perché ai tempi del Porto e dell'Inter non aveva la squadra favorita alla Champions, ma grazie al suo carattere è riuscito a fare ciò che ha fatto. Io oggi ho provato a fare lo stesso», ha commentato invece il tecnico del Lugano in risposta alle similitudini tra lui e il portoghese.

«In questi tre anni sulla panchina del Lugano ho imparato a essere più tranquillo e concentrarmi su quello che accade in campo», ha terminato Mattia Croci-Torti.

Guarda il video (in inglese e tedesco)