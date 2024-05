I campioni che non vedremo in campo a Euro 2024 Serge Gnabry (Germania): infortunato Immagine: KEYSTONE Timo Werner (Germania): infortunato Immagine: KEYSTONE Niklas Süle (Germania): infortunato Immagine: KEYSTONE Nicolo Zaniolo (Italia): infortunato Immagine: KEYSTONE Domenico Berardi (Italia): infortunato Immagine: KEYSTONE Sandro Tonali (Italia): squalificato per scommesse Immagine: KEYSTONE Lucas Hernandez (Francia): infortunato Immagine: KEYSTONE Boubacar Kamara (Francia): infortunato Immagine: KEYSTONE Paul Pogba (Francia): squalificato per doping Immagine: KEYSTONE David Alaba (Austria): infortunato Immagine: KEYSTONE Martin Odegaard (Norvegia): non qualificato Immagine: KEYSTONE Erling Haaland (Norvegia): non qualificato Immagine: KEYSTONE Alexander Isak (Svezia): non qualificato Immagine: KEYSTONE Dejan Kulusevski (Svezia): non qualificato Immagine: KEYSTONE I campioni che non vedremo in campo a Euro 2024 Serge Gnabry (Germania): infortunato Immagine: KEYSTONE Timo Werner (Germania): infortunato Immagine: KEYSTONE Niklas Süle (Germania): infortunato Immagine: KEYSTONE Nicolo Zaniolo (Italia): infortunato Immagine: KEYSTONE Domenico Berardi (Italia): infortunato Immagine: KEYSTONE Sandro Tonali (Italia): squalificato per scommesse Immagine: KEYSTONE Lucas Hernandez (Francia): infortunato Immagine: KEYSTONE Boubacar Kamara (Francia): infortunato Immagine: KEYSTONE Paul Pogba (Francia): squalificato per doping Immagine: KEYSTONE David Alaba (Austria): infortunato Immagine: KEYSTONE Martin Odegaard (Norvegia): non qualificato Immagine: KEYSTONE Erling Haaland (Norvegia): non qualificato Immagine: KEYSTONE Alexander Isak (Svezia): non qualificato Immagine: KEYSTONE Dejan Kulusevski (Svezia): non qualificato Immagine: KEYSTONE

A meno di un mese dall'inizio dei Campionati Europei ecco quali sono i grandi calciatori che non vedremmo in campo in occasione della massimo torneo continentale per nazioni.

Hai fretta? blue News riassume per te Euro 2024 si svolgerà in Germania dal 14 giugno al 14 luglio.

La Svizzera, inserita nel Gruppo A, affronterà Germania, Scozia e Ungheria.

Per motivi diversi alcuni dei grandi calciatori europei non saranno in campo durante i Campionati Europei. Mostra di più

Ecco le nazionali, divise per gruppi, che vedremo impegnate in Germania.

Gruppo A: Germania, Scozia, Ungheria, Svizzera

Gruppo B: Spagna, Croazia, Italia, Albania

Gruppo C: Slovenia, Danimarca, Serbia, Inghilterra

Gruppo D: Polonia*, Paesi Bassi, Austria, Francia

Gruppo E: Belgio, Slovacchia, Romania, Ucraina

Gruppo F: Turchia, Georgia, Portogallo, Repubblica Ceca