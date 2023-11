Ecco perché Harry Kane vive in un hotel da 11'000 franchi a notte

Harry Kane ha lasciato la scorsa estate il Tottenham per accasarsi al Bayern Monaco. Imago

Harry Kane alloggia a Monaco di Baviera in un hotel di lusso. Secondo i media inglesi i costi dal suo arrivo ad agosto sarebbero saliti a oltre un milione di franchi.

Hai fretta? blue News riassume per te Harry Kane è passato al Bayern Monaco lo scorso mese di agosto. A causa della gravidanza della moglie, il calciatore avrebbe deciso di rinunciare a una villa in favore di un hotel.

Nell'albergo il bomber inglese gode di maggiordomo in servizio 24 ore su 24. Il costo sarebbe di 11'000 franchi a notte.

Secondo una fonte anonima citata dal «The Sun», Kane e la sua famiglia sono alla ricerca di una villa. Mostra di più

Harry Kane segna a raffica per il Bayern di Monaco. Dopo dieci partite in Bundesliga, l'attaccante inglese ha siglato ben 15 gol. Il numero delle reti segnate cresce a vista d'occhio, così come pure il suo conto dell'hotel.

L'inglese non ha ancora trovato un appartamento a Monaco. Attualmente il trentenne alloggia in un hotel di lusso. La suite «Vier Jahreszeiten Kempinski» costerebbe secondo il «The Sun» 11'000 franchi a notte. Nel prezzo è incluso un maggiordomo a disposizione 24 ore su 24.

Da agosto, anche a causa di costi aggiuntivi come per esempio la presenza di famigliari o del suo entourage, la fattura dell'hotel avrebbe ora superato il milione di franchi.

In hotel per la gravidanza della moglie

Secondo i media inglesi, prima del trasferimento record in Germania, Kane e sua moglie stavano già cercando una villa nel comune di Grünwald a Monaco.

L'attaccante ha però optato per l'hotel. La ragione? Sua moglie era in procinto di dare alla luce il loro quarto figlio e sarebbe comunque rimasta per un po' di tempo a Londra.

Il lussuoso hotel non dovrebbe comunque essere una soluzione a lungo termine. I Kane sarebbero infatti alla ricerca di una villa a Grünwald.

«Harry è un uomo di famiglia, quindi la ricerca di un luogo dove poter essere insieme a sua moglie e ai suoi figli ha chiaramente la priorità», ha citato «The Sun» una fonte anonima vicina ai Kane.

