Belhadj e Immobile a confronto. Keystone

Niente da fare per i bianconeri, dopo una sonora sconfitta in Turchia devono abbandonare l'Europa per la Conference League.

Swisstxt

Le speranze del Lugano sono durate 65 minuti, poi il Besiktas ha travolto i bianconeri per imporsi alla fine 5-1 e staccare il biglietto per la fase campionato dell'Europa League.

I luganesi, che inizialmente hanno retto bene l'urto nella bolgia dello stadio di Istanbul nonostante la rete concessa già al settimo a Immobile, dopo il pareggio di Vladi sono crollati nel giro di 6 minuti incassando tre reti.

Gli uomini di Croci-Torti si dovranno così accontentare di giocare in Conference League, dove avranno però le carte in regola per tentare di approdare alla fase a eliminazione diretta.

Anche il San Gallo in Conference

Il San Gallo tornerà a giocare una competizione europea dopo 11 anni. I biancoverdi sono infatti riusciti a superare il Trabzonspor ai rigori dopo l'1-1 dei 120 minuti e lo 0-0 dell'andata.

In vantaggio con Schmidt, gli ospiti hanno subito il pareggio di Destan a inizio ripresa.Il risultato non si è poi più sbloccato e dagli 11 metri l'errore di Savic ha fatto partire la festa di Zigi e compagni.

Swisstxt