Embolo: «È un bene per la Svizzera, stiamo facendo vedere che esistiamo»

Breel Embolo sta ritrovando il suo posto in squadra dopo un ungo infortunio. Imago

Breel Embolo è di nuovo in campo in Ligue 1 e in Champions League col suo Monaco. L'attaccante svizzero si è detto felice del record di giocatori elvetici in Champions League e segue con attenzione le prestazioni dei suoi connazionali.

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo un lungo stop per infortunio, col Monaco Breel Embolo è stato regolarmente titolare all'inizio di questa stagione.

L'attaccante della Nati è entusiasta del record di oltre 19 giocatori svizzeri in Champions League e segue con attenzione le prestazioni dei suoi connazionali nelle varie squadre europee. Mostra di più

L'inizio di stagione di Breel Embolo è stato un po' paradossale: titolare fisso 3 volte su 5 in Ligue 1, e anche nell'unica uscita di Champions League, non è ancora riuscito a trovare la via del gol.

Tuttavia l'obiettivo del basilese non è solo quello di segnare, ma anche quello di mettere in difficoltà le difese avversarie col suo fisico e il costante pressing. Il suo contributo va di molto oltre le reti.

Settimana scorsa contro il Barça non ha realizzato molto con il pallone e si è spesso fatto trovare in fuorigioco, ma il 27enne ha messo sotto pressione la difesa catalana, che alla fine ha ceduto sotto i colpi del sostituto di Embolo, il talentuoso 18enne George Ilenikhena, che ha segnato il gol della vittoria.

«Mi sarebbe piaciuto segnare»

«Ovviamente mi sarebbe piaciuto segnare», ha raccontato l'attaccante della Nati sulle pagine del «Blick». «Siamo attaccanti e siamo pagati per questo. Ma le occasioni ci sono state fin dall'inizio della stagione, oltre a ciò, c'è stato molto da difendere. L'importante è che lavoriamo l'uno per l'altro. Sono contento per la rete di George», ha proseguito il nativo di Yaoundé.

Ricardo Rodriguez, Granit Xhaka, Uran Bislimi e Breel Embolo in allenamento con la Nazionale. Keystone

Oltre 19 giocatori svizzeri in Champions

«È fantastico per la Svizzera! Stiamo dimostrando che esistiamo», ha commentato, felicissimo quando gli è stato fatto presente che ci sono 19 giocatori elvetici, un record, coinvolti in questa stagione di Champions League, oltre a quelli che giocano per lo Young Boys.

«Seguo sempre i compagni di Nazionale - ha rivelato Breel - e poco prima di giocare contro il Barcellona abbiamo visto che il Leverkusen, con Granit Xhaka in campo, aveva vinto 4-0 a Feyenoord. Poi, nello spogliatoio, ho visto che Grégory Wüthrich si era purtroppo infortunato con lo Sturm Graz».

«Naturalmente ci seguiamo a vicenda. Ci sosteniamo. Ho anche osservato Fabian Rieder fare una buona partita con il suo Stoccarda contro il Real, il che è fantastico. Con molti siamo buoni amici», ha concluso colui che la scorsa stagione ha potuto scendere in campo in solamente cinque partite di campionato, segnando una rete, a causa di un infortunio ai legamenti crociati.