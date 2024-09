La polizia stava indagando da due anni su scommesse online e partite truccate. (immagine simbolica) dpa

In Cina, i funzionari sportivi sono ripetutamente presi di mira dalla polizia per sospetta corruzione. Ora le autorità hanno sospeso decine di calciatori, tra cui un giocatore straniero.

Dopo il celebre caso dell'ex allenatore di calcio cinese Li Tie, che si è dichiarato colpevole di aver accettato tangenti per quasi 10 milioni di franchi, e dopo che il suo ex presidente era stato incarcerato a vita per corruzione, un'altra ondata di condanne per calcio-scommesse ha colpito la Cina.

L'Associazione calcistica cinese ha infatti bandito a vita 43 atleti e funzionari dalle attività calcistiche per scommesse illegali e partite truccate.

Tra i condannati ci sono calciatori professionisti cinesi ed ex giocatori della nazionale, come Jin Jingdao, e il sudcoreano Son Jun-ho, come ha annunciato l'associazione a «Dalian».

Son, che in passato ha giocato per il club di prima divisione cinese Shandong Taishan, sarebbe stato coinvolto, tra le altre cose, in trasferimenti illegali e partite truccate.

Secondo l'associazione, altri 17 giocatori e funzionari di club hanno ricevuto un divieto di cinque anni. Le autorità stavano indagando su calciatori, arbitri, allenatori e funzionari di club da circa due anni per partite truccate e corruzione.

Secondo l'associazione, la polizia ha controllato un totale di 120 partite, 128 sospetti e 41 club calcistici.

Secondo il neo presidente Song Kai, l'Associazione calcistica cinese riferirà le informazioni pertinenti alle organizzazioni internazionali per determinare se saranno intraprese ulteriori azioni.

Negli ultimi anni, la Cina ha ripetutamente arrestato funzionari sportivi e calcistici di alto livello con l'accusa di corruzione. Alcuni sono stati condannati a lunghe pene detentive negli ultimi mesi.

