In futuro la Nazionale svizzera dovrà fare a meno di un altro pilastro. Dopo Xherdan Shaqiri e Yann Sommer, anche Fabian Schär ha deciso di chiudere con la Nati.

Fabian Schär si ritira dalla Nazionale svizzera. «Dopo più di dieci anni e 86 partite, è arrivato il momento di dire addio», ha dichiarato Schär in un comunicato stampa pubblicato dell'ASF, ringraziando i suoi compagni di squadra, lo staff, gli allenatori, la sua famiglia e le persone a lui vicine.

Il difensore centrale ha debuttato in Nazionale nell'agosto 2013 nella vittoria per 1-0 contro il Brasile. Meno di un mese dopo - alla sua seconda partita internazionale e per la prima volta nella formazione titolare - Schär aveva fatto la sua prima apparizione sul tabellino dei marcatori nel match di qualificazione alla Coppa del Mondo contro l'Islanda terminato 4-4.

Il sangallese era andato a segno due volte anche nella successiva vittoria per 2-0 contro la Norvegia. In totale, il 32enne ha segnato 8 reti in 86 partite giocate con la maglia rossocrociata, la sua ultima apparizione è stata nel match dei quarti di finale degli ultimi europei contro l'Inghilterra.

Per l'allenatore della Nati, Murat Yakin, è difficile accettare la decisione di Schär. «Fabian ha fatto grandi cose per la Nazionale e ha giocato un torneo fantastico agli Europei in Germania. Come giocatore, ma anche come personalità, ha avuto un ruolo importante nella nostra squadra».