Il nazionale francese è l'ultimo colpo di mercato di Zlatan Ibrahimovic. Il centrocampista ha alle spalle una storia che vale la pena raccontare.

Paulo Fonseca lo conosceva già, lo voleva. Zlatan Ibrahimovic, alcuni giorni fa, parlando della campagna acquisti del Milan aveva detto: «Dio ha creato il mondo in sette giorni: oggi è il quarto giorno».

E così il sesto giorno Dio ha accontentato Fonseca. Si tratta del centrocampista francese Youssouf Fofana, in arrivo dal Monaco dopo aver vestito la maglia della Nazionale francese a Euro 2024.

La sua storia è una di quelle da raccontare: talento, resilienza e quel pizzico di fortuna che sempre ci vuole.

Il francese ha iniziato a giocare a calcio nel settore giovanile di due diverse squadre parigine, l'Espérance Paris e la Stella Rossa, prima di attirare l'attenzione del Centro Nazionale di Calcio di Clairefontaine, l'accademia della Nazionale francese. Quella che per intenderci ha sfornato i vari Anelka, Henry, Matuidi, Saha e Mbappé.

Mentre i suoi compagni sarebbero stati scelti da top club in Francia e in Europa, lui ha concluso il suo periodo a Clairefontaine nel 2014 senza contratto.

Poteva essere la fine di una carriera, e invece, il ragazzo si fece arruolare dai dilettanti del Drancy, sempre nella periferia di Parigi. Nel frattempo, per pagarsi gli studi, la sera lavorava in una pizzeria della capitale francese, dopo essersi allenato nel pomeriggio.

Due anni più tardi ha attirato l'attenzione del settore giovanile dello Strasburgo, che gli ha offerto un contratto. Dopo aver collezionato cinque presenze con il Racing Strasbourg B, passa alla squadra maggiore e debutta in Ligue 1 il 24 agosto 2018 contro il Lione. A gennaio del 2020, a 21 anni, è arrivata la chiamata del Monaco.

Nel Principato il ragazzo è sbocciato tanto da totalizzare 175 presenze e segnare sette gol. Nel frattempo, grazie alle sue ottime prestazioni in Ligue 1, nel 2022 è arrivata la convocazione di Deschamps per la Nazionale francese. Con i galletti ha giocato la Coppa del Mondo in Qatar e gli Europei di Germania.

Youssouf Fofana a Euro 2024 con la maglia della Nazionale francese. Keystone

Centrocampista difensivo molto forte fisicamente, instancabile nella corsa, il 25enne nella scorsa stagione è stato il miglior giocatore del Monaco per recuperi difensivi (230), passaggi tentati (1149) e passaggi completati (894) nella metà campo avversaria.

Interessante è la scelta del numero che porta sulla maglia, il 29. Se in precedenza ha vestito il 19 o il 22, a Milano, essendo queste bloccate da Theo Hernandez e Emerson Royal, ha optato per il 29.

Un numero vestito nel passato da Alessandro Costacurta e Pietro Vierchowod, due autentiche leggende del club rossonero.