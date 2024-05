Stefano Pioli deve fare posto ... KEYSTONE

Secondo i media italiani Paulo Fonseca è stato scelto come prossimo allenatore del Milan, dopo l'addio di Stefano Pioli. L'annuncio dovrebbe avvenire all'inizio di giugno. Ma piovono già diverse critiche sulla possibile scelta del Diavolo, mentre Ibrahimovic, crea un po' di scompiglio.

Hai fretta? blue News riassume per te Il Milan, dopo 5 stagioni, ha deciso di separarsi da Stefano Pioli, l'allenatore che ha portato i rossoneri a vincere lo scudetto nel 2022.

A detta dei media italiani la ricerca del nuovo allenatore dei rossoneri sembra essere caduta su Paulo Fonseca.

L'ufficialità dovrebbe arrivare solo a inizio giugno.

Intanto molti tifosi esprimono il loro disaccordo sul tecnico portoghese, secondo molti un «non vincente».

Zlatan Ibrahimovic, consulente del club milanese, posta un enigmatico messaggio su X, creando un poco di disorientamento. Mostra di più

Stefano Pioli ha salutato San Siro sabato sera, ricevendo l'affetto dei milanisti.

Un ultimo pareggio davanti ai suoi tifosi, 3-3 contro la Salernitana, ma tant'è, il Milan termina secondo alle spalle della sola Inter.

La «Gazzetta dello Sport» ha delineato le prossime settimane del Diavolo dopo l'addio all'allenatore dello scudetto vinto al termine della stagione 2021-2022.

Paulo Fonseca il prescelto

Il portoghese Paulo Fonseca dovrebbe essere annunciato quale nuovo allenatore dopo l'amichevole con la Roma, che si giocherà ad inizio giugno in Australia.

In attesa di un comunicato ufficiale da parte del club rossonero, piovono già diverse critiche. Quello del Milan è un popolo esigente. Ricordiamo che anche Pioli ha vissuto la stessa esperienza quando è arrivato nel 2019.

Fonseca, che ha diretto il Lilla dal 2022, ora attende solo il comunicato ufficiale, per trasferirsi. Secondo i media italiani infatti tutto è stato negoziato tra le parti e l'annuncio non è previsto per l'inizio di giugno.

Per il portoghese - già in Italia sulla panchina della Roma dal 2019 al 2021 - sarebbe pronto un contratto di due anni con opzione per il terzo.

Il post enigmatico di Zlatan

Una candidatura che - secondo «sportmediaset», avrebbe messo d'accordo tutti i dirigenti del Milan, anche se domenica, sul suo profilo X, Zlatan Ibrahimovic - consulente del Milan - ha postato un curioso post.

Si vede lo svedese sulla panchina del Milan, mentre sopra appare la scritta «4-3-3».

Che sia il modulo del prossimo tecnico milanista? Fonseca in genere gioca col 4-2-3-1.

Le critiche dei tifosi

La reazione dei tifosi del Milan al possibile annuncio di Fonseca è stata tutt'altro che positiva.

Il portoghese ha la reputazione di essere un buon manager, che gioca all'attacco, ma non è un vincente. La maggior parte dei tifosi sperava in un grande nome che prendesse il posto di Pioli.