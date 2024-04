Paolo Maldini, 55 anni, vera e propria leggenda del Milan KEYSTONE

La leggenda del Milan, Paolo Maldini, ha risposto con prontezza, ma tranquillità, alle recenti dichiarazioni del presidente rossonero Paolo Scaroni, che lo aveva chiamato in causa.

bfi bfi

La stagione che sta per finire è stata buona per il Milan, che al momento, nonostante sia uscito prematuramente dalla Champions League, si trova al secondo posto in Serie A.

La sconfitta patita nel derby di lunedì sera, che ha consegnato in anticipo lo scudetto ai cugini nerazzurri, ha però lasciato un poco di amaro in bocca ai rossoneri.

Così, quando al presidente Paolo Scaroni, in occasione di un evento, è stato chiesto di Paolo Maldini, ha rivelato di non aver più sentito l'ex capitano da quando ha lasciato il club. Ma poi ha allargato l'ampiezza della sua risposta.

Scaroni: «Maldini non vive bene il presente»

Ha infatti lasciato intendere che Maldini potrebbe essere amareggiato per la fine del suo periodo al Milan, dicendo: «Non l'ho sentito. Quando qualcuno guarda al passato con amarezza, significa che non vive bene il presente. Spero che questo non sia il caso di Maldini e gli auguro una vita piena di soddisfazioni».

Colui che ha il record di presenze in Serie A, 647 giocate tutte con la maglia rossonera, ha subito risposto alla provocazione attraverso il «Corriere della Sera», spiegando sinteticamente che vede il suo passato solo in modo positivo.

«Se guardo al mio passato, non riesco a smettere di sorridere», ha detto Maldini.

9 mesi fa le dimissioni «storiche»

Giova ricordare che Maldini e Massara lasciarono entrambi - tra diverse polemiche - il club milanese nell'estate del 2023.

«Sedeva in prima fila per lo scudetto, ma lo vedevo spesso lasciare lo stadio in anticipo quando le cose non andavano bene», aveva detto l'ex capitano riferendosi al presidente.

Le trattative contrattuali si sono protratte a lungo e si è vociferato di disaccordi tra i due direttori sportivi e la proprietà RedBird Capital Group in merito alle modalità di gestione della finestra di trasferimento.

Con la partenza di Sandro Tonali - andato al Newcastle -, due dei principali beniamini dei tifosi hanno lasciato il club, e l'umore era basso.

Gli acquisti estivi di Christian Pulisic e Ruben Loftus-Cheek hanno in parte attenuato le perdite. Maldini, comunque, non sembra serbare alcun rancore.