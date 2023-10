Croci-Torti vuole un'altra vittoria per il suo Lugano. Keystone

Giovedì alle 18h45 il Lugano scenderà in campo al Letzigrund per la sua terza partita nella fase a gironi di Conference League, in cui sfiderà i belgi del Bruges. Guardate la partita in esclusiva con blue Sport.

Croci-Torti, che dovrà fare a meno di Valenzuela, Osigwe e Aliseda, in conferenza stampa ha dichiarato: «Sappiamo che giochiamo in casa, dobbiamo approfittarne il più possibile anche se non ci saranno tanti tifosi come a Lugano».

«La pressione non è nella nostra testa. Vogliamo giocarcela a viso aperto. Non firmerei per il pareggio, siamo qua per conquistare i tre punti», ha concluso il mister.

Il Crus è convinto che anche se gli avversari sanno di essere più forti, da qualche parte, «se hanno visto le nostre due ultime partite in Europa, un poò di paura di noi ce l'hanno».

