La FIFA sta pensando di allargare il Mondiale per club a 32 squadre.

Le due grandi associazioni che difendono i diritti dei calciatori professionisti però non ci stanno: «I giocatori sono già spinti oltre i loro limiti e i rischi di infortuni sono altissimi».

Se la FIFA non entrerà in merito alla faccenda, smettendo di prendere costanti «decisioni solo a suo vantaggio», i calciatori intendono procedere per vie legali.