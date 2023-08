I tifosi della Juventus protestano. Twitter

La Juventus, ambiziosa come sempre, ha messo gli occhi su Lukaku come possibile rinforzo offensivo. Tuttavia, questa mossa ha scatenato un'ondata di proteste da parte dei tifosi bianconeri, che sono scesi in campo per esprimere il loro dissenso in modo forte e chiaro.

Hai fretta? blue News riassume per te Da settimane Romelu Lukaku è accostato alla Juventus mentre il suo contratto con il Chelsea FC è valido fino al 2026.

I sostenitori della Vecchia Signora non sono contenti e stanno protestando contro il possibile trasferimento del belga a Torino.

Dopo aver giocato la scorsa stagione in prestito all'Inter, i nerazzurri volevano trattenere Lukaku a titolo definitivo, ma il belga sembra avere altri piani.

Un possibile accordo Lukaku-Juve, tuttavia, comincia a vacillare. Mostra di più

Di solito, nelle settimane che anticipano l'inizio del campionato, a Torino va in scena una tradizionale partita della Juventus fra i giocatori della prima squadra e le squadre giovanili. Lo scopo è quello di tenere alto il morale e di infiammare i tifosi in vista della nuova stagione. Mercoledì sera però, gli animi si sono surriscaldati: centinaia di tifosi della Juve hanno preso d'assalto il campo.

Detto fatto, nel corso dell'amichevole il campo si è improvvisamente riempito di fan juventini, i quali hanno preso posizione andandosi a piazzare proprio fuori dal tunnel di entrata dei giocatori. I loro striscioni non lasciavano spazio a dubbi: «Noi non vogliamo Lukaku!». Ecco il messaggio chiaro e inequivocabile dei fan, che non sembrano essere a favore dell'arrivo del calciatore belga a Torino.

Un futuro incerto

In Serie A, la scorsa stagione, il belga ha fatto registrare un bottino di dieci segnature. Cinque delle quali sono cadute nelle ultime cinque partite di quella che è stata, per il bomber di Anversa, una stagione falcidiata dagli infortuni. Al momento «Big Rom» non sa ancora dove giocherà la prossima stagione, ma una sua possibile fuga a Torino non è vista di buon occhio dai tifosi bianconeri.

Una curiosa scritta su uno striscione ha rivelato lo stato d'animo dai fan: «Lukaku, rimani a Milano, noi abbiamo già il portiere di riserva». Un modo sarcastico per esprimere il loro punto di vista, sottolineando come la Juve non abbia bisogno dell'attaccante, e che a Torino non troverebbe spazio nemmeno come secondo portiere.

L'Inter si sente tradito

D'altra parte, l'Inter sembra sentirsi tradito dal comportamento di Lukaku. Il calciatore belga, che sembrava essersi legato alla squadra e ai tifosi, pronunciando innumerevoli frasi d'amore per la famiglia nerazzurra, evidentemente sembra aver cambiato idea. Alcuni membri del club, fra i quali l'ex compagno di merende Lautaro, hanno svelato che Lukaku ha smesso di risponde alle loro chiamate e sembra aver voltato le spalle una volta per tutte alla sua amata Inter. Comprensibile la delusione di chi è rimasto.

Tuttavia, gli agenti di Lukaku sono nel bel mezzo delle trattative, e chi lo sa che non possa arrivare un clamoroso retro front. La Juventus intanto, oltre a cercare di convincere il calciatore, sta valutando diverse opzioni, tra cui un possibile scambio col Chelsea - la squadra dove Lukaku è attualmente sotto contratto - fra il bomber belga e l'attaccante serbo Dusan Vlahovic. Insomma, il destino di Lukaku è ancora incerto, e il calciomercato non finisce mai di stupirci.

In questo intricato giallo calcistico, Lukaku si trova al centro del palcoscenico, tra le pressioni dei tifosi, le aspettative dei club e le sue stesse ambizioni. Come in una partita avvincente, tutto può ancora succedere, e il destino di Lukaku è ancora da scrivere. Come si concluderà questa saga calcistica d'estate?