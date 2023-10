Il Basilea si prende tre sberle dallo Stade Lausanne e anche dai propri tifosi

Basilea – Stade-Lausanne 0:3 Credit Suisse Super League, 9° turno, stagione 23/24 01.10.2023

A Basilea il cambio di allenatore a metà settimana non ha portato, per ora, alla svolta sperata. Anzi, i renani hanno subito una pesantissima sconfitta casalinga. Dura la critica dell'esperto di blue Sport Pascal Zuberbühler.

Hai fretta? blue News riassume per te Per anni il Basilea è stato fiore all'occhiello del calcio svizzero, il suo ambasciatore in Europa. Oggi, la squadra renana sta attraversando una crisi profonda.

Settimana scorsa è stato esonerato l'allenatore Timo Schultz. La squadra, ad interim, è stata affidata a Heiko Vogel, già traghettatore l'anno scorso.

Nonostante il cambio in panchina il Basilea ha perso domenica in casa contro lo Stade Lausanne.

Le tre reti incassate hanno provocato i fischi del proprio pubblico e le dure critiche dell'ex Pascal Zuberbühler. Mostra di più

Giovedì di settimana scorsa il Basilea aveva esonerato Timo Schultz. Il tedesco, arrivato in estate, ha pagato un inizio di campionato pessimo, con i renani che erano noni in classifica, con 5 punti conquistati in 7 partite.

Sulla panchina dei rossoblù, ad interim, è stato rimesso Heiko Vogel, come già accaduto al termine della scorsa stagione, dopo l'esonero di Alex Frei.

Domenica, con Vogel in panchina invece, il Basilea ha toccato il fondo dopo la sconfitta contro lo Stade-Lausanne-Ouchy. Tre reti subite dalla neo promossa e i fischi finali dei proprio tifosi, abituati a ben altro.

«Volete continuare con Heiko Vogel?»

«È tragico quello che sta succedendo», ha dichiarato l'esperto di blue Sport Pascal Zuberbühler al termine della partita. «Volete continuare con Heiko Vogel ora?».

In studio, Zubi commenta anche le scene filmate dopo il triplice fischio finale al St. Jakob: «Non so cosa Xhaka (Taulant ndr.) e l'allenatore stiano ancora discutendo in campo».

«Si capisce che c'è qualcosa che non va». Il 52enne critica anche le sostituzioni: «Qualcuno dovrà spiegarmele».

«Sì, sono duro con lui. Molto duro», aggiunge senza giri di parole e chiede al club di sostituire l'attuale allenatore ad interim.

«Volete continuare con Heiko Vogel? In questa situazione? Per me non c'è nessuna possibilità. Con lui non avrete più alcuna possibilità di riprendervi».

La passività di Vogel a bordo campo, così come il fatto che rifiuti le interviste, sono dei chiari segnali per l'esperto di blue Sport: «Si sente fino a Volketswil (il luogo in cui si trova lo studio televisivo di blue Sport ndr.) che c'è qualcosa che non va. Penso che al momento qualsiasi allenatore potrebbe venire a Basilea e non funzionerebbe».

Una crisi profonda insomma, che va oltre la persona dell'allenatore... e anche il presidente David Degen lo sa.