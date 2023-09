Thomas Zilliacus. IMAGO/TT

Ai media italiani, l'imprenditore finlandese Thomas Zilliacus ha espresso il desiderio di acquistare l'Inter, se Suning vorrà vendere. Il suo rapporto con l'Italia e il calcio ha radici lontane. L'ex manager di Nokia aveva già tentato la scalata al Manchester United.

Hai fretta? blue News riassume per te Il finlandese Thomas Zilliacus vorrebbe acquistare l'Inter.

Il 67enne da ragazzo faceva dei soggiorni in Italia.

A Capri ha imparato l'italiano e ha giocato con Sandro Mazzola, leggendario capitano dell'Inter. Mostra di più

Zilliacus, che nella scorsa stagione aveva tentato, fallendo, di acquistare il Manchester United, ha ora in mente di comperare l'Inter.

L'imprenditore finlandese ne ha parlato a «SemperInter.com». «Ho detto pubblicamente che sono interessato ad acquistare l'Inter. Tuttavia, ci deve essere un interesse da parte dell'attuale proprietà a vendere, e non sono sicuro che sia quello che vogliono fare».

Suning, l'attuale proprietario, ha affermato che l'impegno nei confronti dell'Inter è a lungo termine. «E io voglio rispettare la loro volontà, non voglio essere invadente», ha detto Zilliacus.

Chi è Thomas Zilliacus? Thomas Zilliacus è un finlandese, ex dirigente di Nokia, che ha fondato Asia-Pacific Strategic Alliances Group e Mobile FutureWorks, società attive soprattutto nell'immobiliare, nello sport e nelle telecomunicazioni. Il valore combinato delle sue due aziende è stimato in oltre tre miliardi di dollari.

«Come proprietario di un club hai il privilegio di possederlo e la responsabilità di portarlo ad uno stato migliore di quando lo hai rilevato. Per me sarebbe un'opportunità incredibile» ha detto ancora il finaldese.

L'Inter «è un club meraviglioso, con un'enorme base di tifosi in tutto il mondo. Naturalmente, chi vive in Italia e a Milano ha un amore per il club diverso da chi vive all'estero», ha proseguito.

«Penso di aver giocato con Sandro Mazzola, a Capri»

L'attrazione di Thomas Zilliacus per il mondo del pallone e per il Belpaese è iniziato molto tempo fa, quando era un adolescente. «Il mio interesse per il calcio italiano è nato quando ho trascorso tre estati a Capri, a partire dall'età di 15 anni. Ero lì per imparare l'italiano e mi sono innamorato dell'Italia come Paese, della sua gente, del cibo, della cultura. E del calcio» ha detto l'oggi 67enne.

1974: Sandro Mazzola, capitano dell'Inter (sinistra) e Gianni Rivera, la controparte del Milan. Imago

«Noi ragazzi giocavamo a calcio nel campo vicino alla nostra scuola. E una delle persone che giocava con noi era una stella dell'Inter che si trovava lì in vacanza. È passato così tanto tempo che non so dirvi con certezza se fosse Sandro Mazzola o meno, ma credo che fosse lui».

«È stato il mio primo ricordo del calcio italiano e dell'Inter. È stata un'esperienza fantastica».

«Ho sempre giocato a calcio seguendo i consigli di Pelé»

Zilliacus è innamorato del calcio. «Da quando ho memoria ho sempre giocato a calcio. Quando avevo 7 anni, per Natale ricevetti da mio padre un libro che conteneva, tra le altre cose, un articolo scritto dalla leggenda brasiliana Pelé».

«L'articolo elencava 10 consigli su come diventare un buon giocatore di calcio. Il primo consiglio era: "Non fumare tabacco e non bere alcolici". Ho preso quel consiglio alla lettera e quindi avevo 21 anni la prima volta che ho bevuto il mio primo drink».

La prima volta a San Siro: «Atmosfera incredibile!»

La prima volta che Thomas Zilliacus ha visitato San Siro è stata nella primavera di quest'anno, quando l'Inter si è assicurata un posto in finale di Champions League.

Zilliacus ritiene che i club debbano soddisfare i loro tifosi globali, molti dei quali non potranno mai venire in Europa per vedere le loro squadre preferite giocare dal vivo.

Il San Siro dei tifosi dell'Inter. KEYSTONE

«Devo ammettere che non ero mai stato a San Siro. L'atmosfera era incredibile. Ho imparato che l'Inter ha un'enorme fanbase globale, fino a 500 milioni in tutto il mondo, secondo alcune stime».