Il sorteggio per la fase campionato della Conference League ha regalato al Lugano degli avversari alla portata.

Nella prima fase di Conference League il Lugano affronterà sei avversari, tra cui il Gent, l'HJK Helsinki e il Pafos in casa, mentre giocherà in trasferta contro il Legia Varsavia, il Mlada Boleslav e il TSC.

Il San Gallo invece ospiterà al kybunpark la Fiorentina, il Vitoria Guimaraes e il TSC, e giocherà in trasferta contro Heidenheim, i Hearts a Edimburgo, e il Larne in Irlanda del Nord.

Nel sorteggio di Europa League, la Roma sfiderà squadre come il Tottenham e l’Eintracht, mentre la Lazio l'Ajax e il Nizza, con il Besiktas che se la vedrà contro l'Eintracht, l'Ajax e il Lione. Mostra di più

Il Lugano ora conosce da dove passerà l'avventura in Conference League. Il sorteggio di Monte Carlo ha stabilito i sei avversari che la squadra di Mattia Croci-Torti dovrà affrontare per cercare di superare il turno.

In casa, o meglio a Thun, i bianconeri riceveranno il Gent del vice allenatore ticinese Danijel Milicevic e l'attaccante elvetico Franck Surdez, l’HJK Helsinki dalla Finlandia e i ciprioti del Pafos.

In trasferta i bianconeri giocheranno contro il Legia Varsavia (dove militano Nsame e l’ex lucernese Burch), i cechi del Mlada Boleslav e i serbi del TSC.

Il San Gallo, invece, ospiterà al kybunpark la Fiorentina, il Vitoria Guimaraes e anche il TSC, e si recherà a Heidenheim, a Edimburgo (per affrontare i Hearts) e in Irlanda del Nord per sfidare il Larne.

Europa League

Sono stati estratti anche gli accoppiamenti per l'Europa League, dove però non sono presenti club svizzeri.

La Roma affronterà tra gli altri il Tottenham, l'Eintracht di Amenda e l’Athletic Bilbao, mentre la Lazio sfiderà l'Ajax, il Nizza di Lotomba e il Ludogorets di Duah.

Il Besiktas, che ha eliminato il Lugano, si troverà ad affrontare l'Eintracht, l'Ajax, il Lione e l'Athletic.