Alvaro Morata, capitano della Spagna campione d'Europa. KEYSTONE

Il Milan sta cercando di riorganizzare la propria linea di attaccanti dopo la partenza di Olivier Giroud. Il trasferimento di Álvaro Morata è imminente. Niclas Füllkrug potrebbe raggiungerlo.

La società rossonera ha messo le mani su Alvaro Morata, capitano della Spagna campione d'Europa.

Visite mediche e firma dello spagnolo sono attese per il 18 o 19 luglio.

Il Milan vuole affiancare un altro attaccante a Leao e al probabile Morata: si tratta del tedesco Niclas Füllkrug.

Se il Borussia Dortmund non dovesse cederlo, i rossoneri avrebbero già un'alternativa, Tammy Abraham. Mostra di più

Domenica sera Álvaro Morata si è laureato campione d'Europa con la Spagna.

Un momento di grande gioia per colui che spesso, in patria è stato criticato per la sua recente scarsa vena realizzativa.

Secondo il giornalista Gianluca Di Marzio, il capitano delle Furie Rosse sarebbe lì lì per firmare un contratto quadriennale con il Milan.

«All'Atletico chi vuole restare, resta. Chi non vuole, se ne va», così ha commentato il presidente Enrique Cerezo le voci di mercato sulla possibilità del suo attaccante di tornare in Italia - ricordiamo che aveva giocato per la Juventus dal 2020 al 2022.

«Questa cosa ci dà fastidio - ha continuato - perché Alvaro è un calciatore fantastico e una persona magnifica».

Secondo «Sportmediaset» le visite mediche a Milano, e la seguente firma sarebbero attese per il 18 o 19 giugno attese a ore.

Ma il Milan di Ibrahimovic negli ultimi anni ha sempre cercato di affiancare ai suoi giovani attaccanti uomini di esperienza. Lo stesso Ibra pochi anni fa, poi il francese e Giroud e ora Morata.

Leao e Morata, due attaccanti diversi per movenze e impostazione, che potrebbero essere affiancati da un numero 9 vecchio stampo.

Si tratta del tedesco Niclas Füllkrug. I primi contatti sono già stati avviati. Già all'inizio della prossima settimana potrebbe essere fatta chiarezza sulla fattibilità del trasferimento. Resta da vedere se il Borussia Dortmund lascerà davvero andare l'attaccante della Nazionale tedesca, che la scorsa stagione ha segnato 16 reti in Bundesliga.

Niclas Fuellkrug, 190 centimetri di potenza da rapace dell'area di rigore KEYSTONE

Il Milan ha quindi nel mirino un'alternativa: si tratta di Tammy Abraham, giocatore della Roma. Ricordiamo che in precedenza, l'ingaggio dell'olandese Joshua Zirkzee è saltato.