Napoli – Juventus 2-1 Serie A, 27ème journée, Saison 23/24 03.03.2024

Se la Juve perde terreno sul Milan, il Napoli si riavvicina aIla zona Champions, mentre il sempre sorprendente Bologna allunga: ma per il quarto posto Champions rimane una corsa aperta perchè incombe la nuova Roma targata De Rossi che a Monza ha dato spettacolo con Pellegrini e Dybala conquistando la sesta vittoria nelle sette gare del nuovo tecnico.

Il Bologna va a vincere a Bergamo mantenendosi in zona Champions League.

Grazie alla vittoria di sabato, la Roma di De Rossi continua la sua marcia verso l'alto.

L'Inter giocherà oggi in serata contro il Genoa, il Milan, tra mille polemiche ha vinto venerdì a Roma contro la Lazio. Mostra di più

Se l'Inter prosegue il countdown scudetto posticipando domani col Genoa, il Milan dopo la contestata vittoria sulla Lazio avvicina i bianconeri ad un punti, riaccendendo la lotta per il secondo posto.

Avvelenano il campionato le decisioni degli arbitri e le roventi polemiche sugli interventi del var. Di Bello resterà fermo a lungo dopo le sconcertanti decisioni dell'Olimpico mentre ha lasciato forti perplessità anche la direzione di Marchetti in Torino-Fiorentina di ieri.

Napoli-Juventus 2:1

Il successo del Napoli in serata pesa molto, perchè ottenuto con una bella prestazione contro una Juve in forma. Nel primo tempo la squadra di Allegri sfiora il vantaggio tre volte con Vlahovic, che un po' spreca ma prende anche un palo, però nel finale del primo tempo passa il Napoli grazie a un bel tiro di Kvaratskhelia.

Chiesa nel finale di gara ammutolisce il Maradona con un tiro da lontano ma poco dopo un fallo su Osimehn, rilevato col field review, manda il nigeriano sul dischetto. Szczesny para ma Raspadori è il più veloce sulla ribattuta e sigla la rete decisiva.

Allegri: «Io non sono un problema»

«Penso che un problema Allegri non ci sia oggi alla Juventus, c'è una stagione in corso in cui si devono raggiungere gli obiettivi». Lo ha detto a Dazn il tecnico bianconero Massimiliano Allegri.

Calzona: «C'è vogla di migliorare, ma c'è ancora tanto da fare»

«Siamo sulla buona strada, c'è ancora tanto da fare. Sono felicissimo per la vittoria, ho visto una squadra che ha voglia di migliorarsi ma abbiamo ancora tanto da lavorare per migliorare». Lo ha detto il tecnico del Napoli, Francesco Calzona in conferenza stampa.

Atalanta-Bologna 1:2

Nell'altro big match, quello di Bergamo, che offre intensità, schemi collaudati ed emozioni, è il Bologna che fa gioco mentre l'Atalanta si muove di rimessa ma colpisce per prima con un contropiede innescato da De Ketelaere e concluso da Lookman.

Ma il Bologna non si scompone, macina calcio con le incursioni di Calafiori, la qualità di Ferguson, la classe di Zirkzee. Nella ripresa entra Saelemaekers che si fa stendere da Koopmeiners propiziando il pari su rigore di Zirkzee. In 3' il sorpasso è compiuto con un gran tiro di Ferguson da fuori area. Gasperini attinge dalla sua ricca panchina e crea qualche occasione, ma il Bologna regge e allunga sua fuga.

La lotta salvezza

L'impresa piu' eclatante in zona salvezza è del Cagliari che si impone sul lanciato Empoli. I toscani recriminano per un palo di Cambiaghi ma gli ospiti rispondono. Nella ripresa c'è il gol di Cacace annullato dal var e subito dopo passa il Cagliari con Jankto a segno dopo una respinta di Caprile. Poi assedio toscano e salvataggio finale di Scuffet.

Il Verona fa un balzo in avanti con una vittoria di misura sul Sassuolo. Invece, dopo il pari di ieri tra Udinese e Salernitana (che ha messo fuori rosa Dia dopo il rifiuto di scendere in campo nel finale) arriva anche quello tra Frosinone e Lecce.