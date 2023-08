Neymar ha firmato per l'Al-Hilal. Keystone

La superstar brasiliana Neymar è molto amata in patria, ma il suo trasferimento in Arabia Saudita ha sollevato molte perplessità. Il calciatore tuttavia difende la sua decisione.

Hai fretta? blue News riassume per te Martedì è stato ufficializzato il trasferimento di Neymar in Arabia Saudita fra le fila dell'Al-Hilal.

Il 31enne non vede l'ora di iniziare la nuova avventura e dice: «L'Al-Hilal è un club gigantesco con tifosi fantastici».

Tuttavia nel paese natale di Neymar, il Brasile, il trasferimento ha scatenato molte critiche. Mostra di più

Neymar ha risposto così alle critiche piovutegli addosso dopo il suo passaggio dal Paris Saint-Germain all'Arabia Saudita.

«L'Al-Hilal è un club gigantesco con tifosi fantastici ed è il migliore in Asia. Per questo motivo credo che la mia sia stata la decisione giusta al momento giusto. Amo vincere e segnare gol e ho intenzione di continuare a farlo in Arabia Saudita», ha dichiarato il brasiliano dopo aver firmato il suo nuovo contratto. O'Ney vuole scrivere una nuova storia e la lega saudita ha «un'energia immensa».

Soprattutto in Brasile però, il trasferimento dell'ex PSG in Arabia Saudita ha causato rammarico e incomprensione. «Andare all'Al-Hilal sarà una macchia eterna nella carriera di Neymar», ha scritto il portale sportivo brasiliano «Globoesporte». «Se si trattasse principalmente di costruire e consolidare la sua carriera, Ney (come è soprannominato il calciatore in patria) non andrebbe in Arabia Saudita in questo momento».

Neymar può vantare successi come la vittoria della medaglia d'oro olimpica e i trionfi nella Copa Libertadores e in Champions League. Tuttavia, c'è la sensazione che «uno dei più grandi talenti della sua generazione» potrebbe raggiungere molto di più, come sottolineano i media sudamericani.

Oltre 100 milioni di euro

Secondo il portale news saudita Al-Arabija, per il trasferimento di Neymar il PSG avrebbe ricevuto un indennizzo di 90 milioni di euro, mentre l'ingaggio del calciatore all'Al-Hilal potrebbe essere addirittura superiore ai 100 milioni. Già nel 2017, quando il brasiliano si trasferì da Barcellona a Parigi per la cifra record di 222 milioni di euro, in Brasile le opinioni erano divise. All'epoca c'era la preoccupazione che Neymar avesse scelto una lega di basso livello.

Secondo il quotidiano brasiliano «Folha de S. Paulo», l'intenzione di Neymar sarebbe quella di rimanere in Arabia Saudita per due stagioni, per poi tornare in Europa a 33 anni e giocare ai massimi livelli prima della Coppa del Mondo del 2026.

Prima di Neymar molti altri giocatori di primo piano hanno preso la via dell'Arabia Saudita. Il primo della lunga lista è stato Cristiano Ronaldo lo scorso mese di gennaio.