Così l'ex attaccante Peter Crouch ha fatto ridere gli inglesi in diretta TV

Peter Crouch perde l'equilibrio. Profilo X di Football Tweet

Peter Crouch si è messo in imbarazzo in diretta TV cadendo mentre cercava di colpire la traversa con un pallone. L'ex attaccante del Liverpool ha segnato 108 gol nella sua lunga carriera, ma sembra che le sue capacità si siano affievolite dopo il ritiro. Rimane intatto il suo senso dell'humor.

Hai fretta? blue News riassume per te Peter Crouch, ex calciatore inglese, lavora oggi come esperto per un'emittente del suo Paese.

Prima del calcio d'inizio della sfida di Premier League tra Wolves e Liverpool, il 42enne ha accettato un piccola sfida con il suo attuale compagno di lavoro Joe Cole.

Dopo aver preso la rincorsa e aver calciato il pallone, Crouch è caduto goffamente sull'erba, in diretta tv. Mostra di più

È uno dei 33 giocatori ad aver segnato 100 o più gol (108) in Premier League e, ancora oggi, detiene il record del maggior numero di gol di testa nella storia della Premier League: 33.

Parliamo di Peter Crouch, lo stangone di 201 centimetri che in carriera ha vestito le maglie di Aston Villa, Liverpool, Tottenham, Stoke City, Burnley e della Nazionale inglese.

Oggi, il 42enne lavora come esperto per TNT Sports.

Si è affermato come opinionista di alto livello negli ultimi anni. Sabato sera era al Molineux per seguire la sfida di Premier League tra i Wolves e il Liverpool.

Prima del calcio d'inizio, a Crouch e all'ex ala inglese Joe Cole, è stato chiesto di sfidarsi. L'obiettivo? Stampare la palla sulla traversa. Cole ci ha provato per primo, e, nonostante abbia mancato il bersaglio, non ha sfigurato. Per Crouch, invece, le cose sono andate peggio.

L'ex attaccante si è avvicinato alla palla con sicurezza, mentre la presentatrice gli rivolgeva un incoraggiante «Forza Crouchy!».

Peter Crouch's era as a national treasure continues. 👏😂



🎥 @footballontnt pic.twitter.com/hXxUxjfUuq — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) September 16, 2023

Lo spilungone non solo ha sbagliato, ma è anche scivolato, atterrando malamente sull'erba in maniera goffa. Il tutto, in diretta TV.

Conosciuto per la sua simpatia e il senso dell'humor, ha poi scritto su X: «Controllate le vostre calzature oggi ragazzi, possono essere scivolose».

Crouch, che appunto si è guadagnato la reputazione di burlone ed è felice di essere il bersaglio delle battute nel suo podcast dedicato al calcio, stavolta s'è sentito un poco in imbarazzo.