Murat Yakin. KEY

L'UEFA ha deciso di rinviare la disputa dell'incontro tra Israele e Svizzera prevista per giovedì.

La guerra che ha ripreso vigore nel paese mediorientale rende infatti problematico lo svolgimento della sfida valida per le qualificazioni agli Europei a Tel Aviv.

La selezione diretta da Yakin si ritroverà comunque lunedì a Zurigo e poi verrà stabilito il nuovo programma per avvicinarsi alla sfida di domenica con la Bielorussia.

La Nazionale rossocrociata figura in testa al gruppo I con 14 punti, due in più della Romania e tre in più degli israeliani.

