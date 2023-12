Andrea Agnelli IMAGO/ZUMA Press

Mercoledì 6 dicembre la Juventus ha pubblicato un post per festeggiare il compleanno del suo ex presidente Andrea Agnelli. Molti i commenti dei tifosi, tanti inaspettati.

Nato a Torino il 6 dicembre del 1975, Andrea Agnelli è un rampollo della famiglia più importante della città piemontese, cresciuto a motori e, soprattutto, a calcio.

Nel 2010 è stato eletto presidente del club bianconero, il quarto Agnelli a ricoprire tale posizione. 19 titoli dopo e in seguito alle vicende giudiziarie legate alle manovre sugli stipendi, le plusvalenze fittizie e il progetto della Superlega, circa un anno fa Agnelli ha deciso di dimettersi.

«Agnelli vattene», si leggeva su uno striscione affisso a ottobre 2022. Le vicende giudiziarie, che hanno portato a penalizzazioni in campionato, all'uscita dalle coppe europee per un anno e al pagamento di multe salatissime, sembrano invece non aver intaccato i sentimenti che molti sostenitori della Juve hanno nei suoi confronti.

L'amore e la stima di molti tifosi rimane inalterata

A conferma di ciò ci sono i tanti, inaspettati, commenti che molti tifosi della Vecchia Signora hanno postato nel giorno del suo compleanno.

19 trofei conquistati insieme.



Buon compleanno Andrea! pic.twitter.com/rdeI8Ndhw1 — JuventusFC (@juventusfc) December 6, 2023

«Sempre al tuo fianco. Buon compleanno, Presidente», ha scritto qualcuno, mentre altri si sono lanciati in slanci nostalgici: «Ci manchi, torna», «Unico vero presidente!», ha scritto un altro.

Un altro ancora riconosce i suoi errori, ma lo rivorrebbe al comando: «Auguri Près, quanto ci manchi! Torna presto! È vero, hai fatto errori, ma li hai sempre fatti per il troppo amore per i nostri colori. La tua capacità di visione, di anticipare i tempi nessuno li avrà mai. Spero che il regalo di compleanno sia solo posticipato di qualche giorno».

C'è inoltre chi lo difende, tirando in ballo ipotetiche teorie del complotto: «Un Grandissimo Presidente fatto fuori dall'invidioso cugino alleato con FIGC e UEFA... Ancora oggi per me sei il mio Presidente, a rivederti presto in sella alla Juventus. Augurissimi».

Non tutti hanno però perdonato

Certo, non tutti vorrebbero il signor Agnelli di nuovo ai vertici della Juventus. «Verme, lontano dalla mia Juventus», ha scritto infatti qualcuno. «Megalomania galoppante. Da CR7 in poi non ne ha azzeccata mezza neanche per sbaglio, manco sotto sostanze psicotrope», ha commentato un altro ancora.

Verso la sentenza definitiva

Intanto, festeggiamenti di compleanno alle spalle, Andrea Agnelli, dopo aver fatto ricorso al Coni, si prepara per la sentenza che dovrebbe scagionarlo in maniera definitiva: l'udienza è fissata il 19 gennaio 2024.