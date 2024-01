Inter - Verona 2-1 Serie A, 19ème journée, Saison 23/24 06.01.2024

L'Inter è campione d'inverno con una vittoria che giustifica le veementi proteste del Verona, ma la Juve non perde un colpo, resta a -2 e alla fine ribalta la gara contro la Salernitana, indomita anche in dieci, con un colpo di testa di Vlahovic. Il Milan vince in casa di un Empoli in grave emergenza e porta in sicurezza il terzo posto. Napoli in crisi.

Salernitana-Juventus 1-2

Partita spigolosa per la Juve che incontra difficoltà impreviste a Salerno. Dominio incontrastato nella prima parte, ma il gol lo trova Maggiore con una splendida conclusione.

Proprio l'ex spezzino però nella ripresa lascia i suoi in dieci e Allegri schiera il suo felice mix di giovani ed esperti, con Rabiot e Milik a imbeccare esterni e punte. Il pari arriva con un'azione corale e la conclusione di Iling jr, ma la Salernitana di un elettrico Pippo Inzaghi non molla, con Bradaric, Sambia e Candreva a cercare il contropiede.

Al 91esimo però, come a Frosinone, Vlahovic trova il 2-1 su cross di Danilo. Allegri lancia un messaggio a Simone Inzaghi: questa Juve contenderà lo scudetto all'Inter fino alla fine.

Torino-Napoli 3-0

È una via crucis senza fine quella che sta vivendo il Napoli, che continua a perdere colpi e chiude l'andata a -20 dall'Inter. L'arrivo di Mazzarri ha peggiorato la gestione Garcia, e non regge l'alibi dell'assenza di Osimhen e Anguissa.

Il Toro di Juric è in crescita costante e in casa ha preso 13 punti nelle ultime cinque gare. Gli ospiti combinano poco, manca lucidità, gioco, testa. I granata passano con Sanabria, poi entra il nuovo acquisto napoletano Mazzocchi e, dopo cinque minuti, si fa cacciare per un fallo esagerato e inutile.

È l'inizio della fine perché prima Vlasic e poi Buongiorno chiudono il match mandando in crisi i campioni d'Italia, fischiati dai tifosi e alla vigilia di un probabile ritiro.

Empoli-Milan 0-3

Tutto facile per il Milan che torna a vincere fuori dopo tre mesi e consolida il terzo posto. Mancano tanti elementi a entrambe le squadre, ma Pioli ha una rosa di altro peso e l'attacco è quello titolare: Teo Hernandez si trova bene come centrale, Loftus-Cheek apre le danze (sotto la pioggia), Giroud trasforma il rigore regalato dall'improvvido Maleh e alla fine firma il tris un altro giovane, Traorè.

Roma-Atalanta 1-1

Finisce in parità la sfida Champions tra Roma e Atalanta nel solito Olimpico soldout. In una partita emozionante giocata più sui muscoli che sulla tecnica, le squadre di Mourinho e Gasperini ce la mettono tutta per superarsi ma senza riuscirci.

I bergamaschi vanno subito in vantaggio con Koopmeiners, mentre al termine del primo tempo pareggia Dybala su rigore. Nella ripresa i giallorossi, grazie ai tanti cambi e anche all'ottimo esordio del nuovo e giovanissimo difensore Huijsen, ci credono di più ma si resta su un 1-1 che tutto sommato lascia la porta aperta per l'Europa che conta per entrambe.

Veementi le proteste di Mourinho per i falli non fischiati dall'arbitro Aureliano che alla fine del primo tempo lo ammonisce e poco prima del fischio finale lo espelle.

Udinese-Lazio 1-2

Complicato il successo della Lazio contro l'Udinese. Pellegrini porta avanti gli ospiti, poi i friulani trovano il pari con Walace, ma per vincere ‹una gara sporca›, come l'ha definita Sarri, serve un diagonale angolato dell'esperto Vecino.

Per la Lazio è un ottimo modo per confezionare il terzo successo di fila, tornare in orbita Champions e preparare il derby di Coppa Italia con la Roma.