Roma - Milan 2:1 18.04.2024

La Roma ha raggiunto le semifinali di Europa League eliminando il Milan nel derby italiano. Avanti anche Atalanta e Bayer Leverkusen.

Dopo l'1-0 dell'andata, la squadra di De Rossi si è imposta 2-1 in casa resistendo per un'ora in 10 uomini dopo l'espulsione di Celik. A sfidare i giallorossi sarà il Leverkusen di Xhaka, che ha evitato la prima sconfitta stagionale pareggiando nel finale contro il West Ham (1-1) e qualificandosi grazie al 2-0 dell'andata.

Ricordiamo che il Bayer di Xhaka ha appena vinto per la prima volta nella propria storia la Bundesliga, dominando il campionato fin dalla prima giornata.

All'Olimpico, dopo il triplice fischio il Milan viene contestato sotto la propria curva dai supporter rossoneri. Prima i fischi poi un rapido confronto tra gli ultras milanisti e i giocatori di Pioli che poco dopo sono rientrati negli spogliatoi.

Tutt'altro clima in casa giallorossa con la squadra di De Rossi che è andata a festeggiare sotto la Sud portando anche Ndicka, assente dopo il malore avuto contro l'Udinese.

Atalanta – Liverpool 0:1 18.04.2024

Atalanta perde ma passa il turno

Ha staccato il biglietto per le semifinali anche l'Atalanta, che forte del 3-0 di Anfield ha limitato i danni in casa perdendo 1-0.

L'unica pecca è la squalifica di Hien e Zappacosta, diffidati. Il vantaggio di Salah è di rigore, la sofferenza nel prosieguo molto relativa, le occasioni non sfruttate sui due fronti una manciata.

L'Atalanta centra la seconda semifinale europea della sua storia a 36 anni dalla precedente, quella mitica col Malines in coppa Uefa dopo aver battuto lo Sporting Lisbona.