Il Manchester City non è andato oltre un pareggio per 3-3 nel big match di domenica contro il Tottenham. Un chiaro errore arbitrale avvenuto negli ultimi scampoli di gioco ha mandato su tutte le furie Erling Haaland.

Hai fretta? blue News riassume per te Erling Haaland non ha segnato nella partita Manchester City-Tottenham (3-3), ma si è fatto notare nel finale di partita.

Il norvegese se l'è infatti presa malamente con l'arbitro per aver ingiustamente interrotto un'azione che avrebbe potuto portare a una rete nei minuti di recupero.

Il pareggio di 3-3 ha fatto scivolare il Manchester City al terzo posto in Premier League, dietro Arsenal e Liverpool.

Il Manchester City avrà presto l'opportunità di riscattarsi nel prossimo turno di Premier League contro l'Aston Villa, attualmente quarto in classifica. Mostra di più

Erling Haaland non ha trovato la via del gol nella partita di alta classifica di domenica tra il suo Manchester City e il Tottenham terminata sul 3-3. Il norvegese si è comunque fatto notare, anche se in modo non molto lusinghiero.

Gli Spurs hanno trovato la rete del pareggio al 90esimo minuto, nei minuti di recupero, però, il City si è ritrovato improvvisamente una ghiottissima opportunità di segnare il gol della vittoria. Haaland è stato atterrato da Emerson del Tottenham, ma il vichingo è riuscito a rialzarsi e lanciare con un bellissimo passaggio il compagno di squadra Grealish, il quale aveva la strada spianata verso la porta avversaria.

L'arbitro, Simon Hooper, sembrava inizialmente voler lasciar continuare l'azione secondo la regola del vantaggio, ma quando Grealish ha ricevuto il pallone il giudice di gara ha fischiato, interrompendo il gioco e assegnando il fallo sul precedente intervento di Emerson su Haaland. Ciò ha mandato il bomber biondo su tutte le furie.

Gesticolando furiosamente, Haaland si è precipitato su Hooper, per farsi spiegare il motivo dell'interruzione dell'azione. In seguito, l'arbitro è stato letteralmente circondato da diversi giocatori del City in preda a un eccesso di ira e alla ricerca di una spiegazione, ma ormai il danno era fatto.

«Ma che cavolo!»

Dopo la partita, Haaland si è sfogato anche su «X», postando un video della scena e commentandolo significativamente con un laconico «WTF» (ma che "cavolo" in italiano ndr.).

Per i Citizens il pareggio ha avuto conseguenze importanti. La squadra di Pep Guardiola ha infatti perso la testa della Premier League. Ora il City si trova al terzo posto, dietro all'Arsenal e al Liverpool.

L'opportunità per riscattarsi arriverà però molto presto, visto che il prossimo turno di Premier è in programma già nel corso della settimana. Il Manchester City dovrà vedersela con un avversario assai ostico, l'Aston Villa, attualmente al quarto posto in graduatoria.