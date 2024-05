L'Atalanta domina e batte la Roma, molto al di la' del 2-1 finale, e vede la Champions. Per il successo della squadra di Gasperini fanno festa anche Juve e Bologna, che a due giornate dalla fine con il ko giallorosso sono matematicamente certe di partecipare alla Champions il prossimo anno, tra le cinque squadre italiane.

Hai fretta? blue News riassume per te L'Atalanta batte la Roma e si piazza al quinto posto, in zona Champions League.

La sconfitta della Roma permette al Bologna di accedere, in anticipo e grazie anche alla vittoria di sabato contro il Napoli, ad un posto in Champions League.

La Juventus delude ancora pareggiando in casa con la Salernitana.

Vince la Lazio, che può ancora cosi sperare di centrare il posto in Champions League.

In zona retrocessione sono ancora cinque le formazioni coinvolte nel rush finale per rimanere in Serie A. Mostra di più

Un posto in paradiso se lo contendevano, nel posticipo domenicale, Atalanta e Roma, protagoniste (dagli esiti opposti) della recente semifinale di Europa League.

A Bergamo finisce 2-1, una vittoria segnata dalle tante parate di Svilar, dai pali e dalle occasioni sprecate dai bergamaschi e dall'incredibile finale nel quale la Roma ha addirittura sperato di raddrizzare la serata.

Devastante la partenza dell'Atalanta e ancor piu' la rapidita' di De Ketelare, che in due minuti tra 18' e 20' buca la difesa gialorossa. Sul 2-0 la Roma va in confusione mentale e fisica, l'Atalanta puo' dilagare, e De Rossi alla ripresa deve cambiare affiancando a Lukaku Abraham. Mossa efficace solo dopo i primi 20' di ulteriore dominio della Dea, quando l'inglese si procura il rigore realizzato da Pellegrini, che apre la strada a un paio di occasioni con altrettante parate di Carnesecchi.

Alla fine e' festa grande al Gewiss Stadium, Gasperini ora pensa alla finale di Roma, mercoledì, piu' che alle tre partite – recupero con la Fiorentina compreso – che lo dividono dalla Champions per via diretta.

Juve delude ancora

Il colpo in negativo della giornata e' quello della Juve. La squadra di Allegri non sa piu' vincere, a lungo ha rischiato di perdere (al 97' Basic si e' divorato il gol della possibile vittoria dei campani) e il finale di stagione – raggiungimento dell'obiettivo europeo a parte – getta ombra sul futuro di Allegri. Poco consolano i tre pali presi dai bianconeri.

Il bilancio del girone di ritorno è in rosso, la Juve non vince da cinque partite in campionato (ultima volta, il 7 aprile, 1-0 alla Fiorentina) ed e' in evidente difficoltà in campo.

Bologna mette sotto il Napoli

Mercoledi' Coppa Italia con l'Atalanta, poi al Dall'Ara il posticipo contro l'altra squadra piu' in forma del campionato, il Bologna che sabato ha festeggiato a Napoli con un 2-0 tondo.

Ora pero' Thiago Motta, che ha gia' perso il suo ‹cervello› in campo, Ferguson, aspetta notizie sull'infortunio di Zirkzee, uscito dal Maradona in lacrime.

Napoli – Bologna 0:2 Serie A, 36. Spieltag, Saison 2023/24 11.05.2024

Lazio ancora in corsa per la Champions

Si riaffaccia alla zona Champions anche la Lazio, col 2-0 all'Empoli in un'Olimpico che festeggia i 50 anni dal primo storico scudetto, quello di Maestrelli.

I toscani giocano e sprecano, la squadra di Tudor capitalizza e torna a sorridere. In attesa di ritrovare Luis Alberto, sempre piu' in rottura con l'ambiente: Tudor lo ha escluso, la motivazione e' ‹scelta tecnica›, con l'assicurazione che da lunedi' tornera' a lavorare con i compagni.

Lotta salvezza ancora aperta

Resta tutta da definire la corsa per la salvezza. Prosegue l'incubo del Sassuolo, che sul campo del Genoa passa in vantaggio con un rigore di Pinamonti, poi si fa rimontare dal Grifone: l'autorete di Kumbulla, per il 2-1 finale, e' l'immagine di una stagione maledetta. I neroverdi sono penultimi, e aspettano di sapere cosa fara' domani l'Udinese nel posticipo di Lecce.

Decisivo il prossimo turno, il Sassuolo ospita il Cagliari che ne ha presi 5 ieri dal Milan e lotta con i denti e la grinta di Ranieri.

Perde in casa e recrimina il Verona, che mette alle corde il Torino a lungo, passa con Swiderski, sfiora il gol che chiuderebbe la partita ma ne prende due in 5': i punti dal terzultimo posto al momento restano 4, ma non c'e' piu' molto da scialare, con due partite mancanti.