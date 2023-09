Remo Freuler KEYSTONE

La Nazionale svizzera, ancora una volta, non riesce ad aver ragione del Kosovo, e viene rimontata a pochi secondi dalla fine. Chi si è distinto e chi ha deluso tra gli uomini messi in campo da Yakin?

Portiere

Nota 4.5 Portiere Yann Sommer

Si distingue poche volte nel primo tempo. È impotente sia quando Muriqi segna il primo gol con un colpo di testa da distanza ravvicinata, sia quando segna il 2:2 nel tempo supplementare.

Difensori

Nota 3.5 Difensore Fabian Schär

Non è direttamente coinvolto nei gol subiti, perché è semplicemente troppo lontano. La combinazione dei due migliori difensori della Premier League, Schär e Akanji, stasera non vuole funzionare.

Nota 4.5 Difensore Manuel Akanji

Nel primo tempo salva in extremis con una gamba altissima su Muriqi. Akanji è il playmaker fuori dalla difesa, ma in fase difensiva la sua prestazione collettiva non è sufficiente per una buona nota.

Nota 4.5 Difensore Ricardo Rodriguez

Rodriguez ha avuto molte luci e ombre oggi. Sulla rete dell'1:1 si lascia mettere sotto troppo facilmente. Si rifà sulla seconda rete della Svizzera, quando fornisce a Freuler un buon pallone.

Nota Nota 4.5 Difensore Edimilson Fernandes

Il miglior giocatore del primo tempo. Aggressivo, forte nei duelli e ottimo nel fornire la palla a Freuler per l'1-0. Tuttavia, cala e difensivamente non è sempre al posto giusto.

Centrocampisti

Nota 4 Centrocampista Denis Zakaria

È passato meno di un minuto prima del suo primo errore, che però non ha avuto conseguenze. All'inizio rimane il maggior fattore di incertezza. Ma poi, Zakaria entra sempre meglio in partita. Le sue prestazioni migliorano costantemente: al 92° minuto risolve l'ennesima situazione difficile.

Nota 4 Centrocampista Granit Xhaka

Contro il Kosovo abbiamo visto un Granit Xhaka molto educato. Poche emozioni, pochi rischi, ma anche pochi errori. Conosciamo le qualità di Xhaka, ma oggi ne abbiamo viste troppo poche.

Nota 5.5 Centrocampista Remo Freuler

Freuler ha avuto un periodo difficile ultimamente, passando dal Nottingham Forest al Bologna nel corso dell'estate e non giocando nemmeno un minuto in questa stagione. Contro il Kosovo si rifà: segna la prima rete al 13esimo, con un tiro al volo. Freuler è il migliore degli svizzeri ed è ancora suo il pallone calciato in porta e deviato da Rrahmani per il secondo vantaggio elvetico.

Attaccanti

Nota 4 Attaccante Xherdan Shaqiri

Il suo primo tiro in porta arriva dopo circa nove minuti. Per il resto Shaqiri rimane evanescente nel primo tempo. Ci mette lo zampino sulla seconda rete rossocrociata. Avremmo sperato in qualche altro guizzo geniale come questo.

Nota 4 Attaccante Ruben Vargas

Ha alternato palloni persi a buone azioni individuali, troppo poche comunque. Al 63esimo Yakin lo toglie dal campo.

Nota 3.5 Attaccante Mohamed Amdouni

È vero che riceve pochi palloni, ma quando arrivano non ha la forza di penetrare. Lascia sempre intendere di avere quel qualcosa in più ... ma non è la sua giornata. Deve uscire dopo 63 minuti.

Sostituzioni

Nota 4 Attaccante Cedric Itten

Sostituisce Zeki Amdouni dopo 63 minuti. Non riesce ad essere pericoloso, forse anche perché pochi sono i palloni altri fornitigli dai compagni.

Nota 3.5 Sandro Lauper

Entra al 63esimo per Vargas. Riesce a sfruttare solo raramente la sua velocità. Prende la decisione sbagliata su una buona opportunità di contropiede.

Nota n.v Centrocampista Djibril Sow

Entra all'84esimo per Freuler.

Nota n.v Noah Okafor

Entra all'84esimo per Shaqiri.