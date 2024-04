È grande festa e i tifosi del Pompey (Portmouth) invadono il campo da calcio. Imago

Migliaia di tifosi sono scesi in campo per festeggiare il ritorno del Portsmouth in Championship dopo 12 anni, al termine di una straordinaria vittoria in rimonta.

bfi bfi

Hai fretta? blue News riassume per te Il Portsmouth ha battuto il Barnsley per 3-2, conquistando la promozione in Championship con due giornate di anticipo sulla fine del campionato.

La maggior parte dei tifosi locali, quasi 20.000, ha invaso il campo per festeggiare il ritorno nella seconda massima serie inglese, dopo 12 anni.

Martedì sera il Pompey si è assicurato la promozione, assieme al primo posto matematico della League One, con una vittoria per 3-2 a Fratton Park.

Dopo essere stati in svantaggio per due volte, un rigore di Colby Bishop e un finale drammatico con il gol di Conor Shaugnessy, hanno regalato la vittoria ai padroni di casa.

Al triplice fischio finale, diverse migliaia dei 19'960 che occupavano i posto del Fratton Park, si sono riversati in campo, mentre gli altri, rimasti in tribuna, intonavano canzoni.

I vincitori della FA Cup 2008 hanno così messo in cascina otto punti in più sul Derby, secondo in classifica, a due partite dalla fine.

Promozione in Championship raggiunta, in anticipo, con tanto di immagini riprese da un drone che dimostrano quanto veloce sia stata l'invasione pacifica dei tifosi del Pompey.

Dopo aver trascorso 7 anni in Premier League, all'inizio del Millennio, la formazione della città portuale era scivolata in basso, per problemi finanziari. Ora, dopo 12 anni, eccoli di nuovo a un passo dalla Premier.

WATCH MOMENT POMPEY FANS CELEBRATING WINNING THE LEGUE ONE

Watch in 4K on my YT channel here: https://t.co/BIziWnLJYchttps://t.co/meNMkjmmWH pic.twitter.com/ijePyHTki5 — MJ PHOTOGRAPHY (@MarcinJ_Photos) April 16, 2024

Perché il Portsmouth è chiamato Pompey

Varie sono le teorie, che si perdono nella notte dei tempi, sul perché la città e le sue associazioni, sportive e meno, vengano chiamate Pompey. Ve ne proponiamo due, tra le più accreditate e sbalorditive.

Una teoria sostiene che l'origine del nome Pompeo derivi da Antonio e Cleopatra di Shakespeare. Nell'atto I, scena IV, un messaggero dice «Pompeo è forte in mare». Poi ancora Antonio dice: «Sesto Pompeo ha dato il benservito a Cesare e comanda l'impero del mare».

Poiché Portsmouth era la sede della marina reale e il suo principale porto navale, il termine Pompeo potrebbe essersi evoluto dalle citazioni sulla potenza e la forza navale.

Dal 2003 al 2010 il Portmouth, o Pompey, ha giocato in Premier League sfidando le grandi del calcio inglese. Nell'immagine un giovane Cristiano Ronaldo con la maglia del Manchester United (2007). KEYSTONE

La città di Bombay, in India, faceva parte della dote nuziale di Caterina di Braganza, membro della famiglia reale portoghese, quando sposò Carlo II d'Inghilterra nel 1662.

Come parte del contratto di matrimonio, l'Inghilterra ricevette Tangeri in Nord Africa e diverse isole in India, tra cui Bombay. In cambio il Portogallo si assicurò il sostegno militare e navale dell'Inghilterra come protezione contro la Spagna.

La cerimonia nuziale ebbe luogo a Portsmouth. I marinai portoghesi della comitiva videro una somiglianza tra i due porti e potrebbero aver chiamato Portsmouth «Bom Bhia» (creolo indo-portoghese per Bombay), poi anglicizzato in Pompeo.