Leonardo Bonucci porterà la Juve in tribunale

Leonardo Bonucci KEYSTONE

Secondo quanto riportato da vari siti in Italia, Leonardo Bonucci, oggi giocatore dell'Union Berlin, intende intraprendere un'azione legale contro la Juventus dopo essere stato escluso dalla squadra durante l'estate.

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo 12 anni trascorsi al servizio della Juventus, al termine della scorsa stagione, Leonardo Bonucci era stato messo ai margini della squadra.

Il 36enne si è allenato in alcune delle strutture della società piemontese nel corso dell'estate, in disparte.

A fine mercato, a sopresa, l'ex nazionale italiano ha firmato per l'Union Berlino, in Bundesliga.

Ora, Bonucci, intende far causa alla Juve per danni di natura professionale e d'immagine. Mostra di più

L'esclusione dalle coppe europee, i dubbi su una possibile vendita della società, Paul Pogba positivo al testosterone ... ma i guai della Juventus non finiscono qui.

Al termine della stagione passata Leonardo Bonucci è stato messo fuori rosa dalla società bianconera, e costretto ad allenarsi a parte durante il precampionato, perché non rientrava più nei piani di Massimiliano Allegri. Il difensore ha deciso di far causa al suo ex datore di lavoro.

Il giorno della scadenza del mercato dei trasferimenti d'estate, il difensore era passato, un po' a sorpresa, all'Union Berlin, squadra della Bundesliga.

Si è trattato di un trasferimento gratuito, dopo 12 stagioni trascorse con la maglia della Vecchia Signora. Il 36enne ritiene ora che la Juventus lo abbia danneggiato tenendolo fuori dalla prima squadra per diverse settimane.

Come riportato dal giornalista sportivo Romeo Agresti, l'ex difensore della Nazionale italiana farà causa alla sua ex società che non lo avrebbe messo nelle condizioni di allenarsi, violando il contratto collettivo con l'Associazione Italiana Calciatori.

Bonucci ha dovuto allenarsi da solo

Bonucci si sarebbe infatti allenato nelle strutture della Juventus di sera, o in orari diversi dal resto della squadra. Non ha mai incontrato lo staff tecnico e non ha potuto utilizzare tutte le strutture a disposizione della squadra.

I legali di Bonucci, Antonio Conte e Gabriele Zuccheretti, presenteranno così oggi un'azione legale.

Il denaro andrà in beneficienza

ll difensore italiano ha precisato che, in caso di vittoria in tribunale, devolverà la somma a Neuroland, una ONG che sostiene le famiglie dei bambini ricoverati presso il reparto di Neurochirurgia Pediatrica dell'Ospedale Regina Margherita di Torino, e a Live Onlus, che acquista e dona defibrillatori per società sportive, scuole e comuni.