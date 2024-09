José Blesa, che ha lavorato a lungo per Ronaldo, è responsabile dell'alimentazione dei professionisti del Basilea da questa estate. Screenshot instagram/joseblesanutri

Xherdan Shaqiri non ha ancora avuto un impatto importante con il Basilea. José Blesa, ex consulente nutrizionale di Cristiano Ronaldo, è ora chiamato a riportare l'attaccante in super forma. Lo spagnolo sa cosa, come e quando mangiare.

Hai fretta? blue News riassume per te Xherdan Shaqiri, ora stella del Basilea, ha fatto la sua seconda apparizione in Super League, come sostituto a Sion.

Nei 19 minuti giocati sul manto erboso del Tourbillon, il figliol prodigo non ha certo brillato. La sfida è terminata 1 a 1.

L'esperto di blue Sport, Pascal Zuberbühler, spera che Shaq sia presto in grado di giocare dall'inizio e per 90 minuti.

Una persona che può aiutare a garantire ciò è lo spagnolo José Blesa, che per anni è stato il consulente nutrizionale di Cristiano Ronaldo. Mostra di più

Quando Xherdan Shaqiri entra in campo al Tourbillon, al 71° minuto, anche i tifosi del Sion applaudono. Ma il folletto non incide, non brilla e il punteggio rimane sull'1 a 1. Il Basilea è comunque quarto, a soli due punti dal leader Servette.

L'esperto di blue Sport Pascal Zuberbühler non vuole giudicare il debutto in trasferta di Shaqiri. «Il campo del Tourbillon non era certo ideale, la palla era lenta. Shaq ha praticamente inciampato sul pallone la prima volta che l'ha toccato. Non è stato facile per lui. La gente vuole vedere molto da lui. Riuscirà a dimostrarlo? Sarà sicuramente difficile...».

L'allenatore del Basilea Fabio Celestini finora lo ha fatto scendere in campo per 43 minuti complessivi.

Il numero 23 non gioca 90 minuti di calcio agonistico da quasi quattro mesi e all'Europeo in Germania anche il tecnico della Nazionale svizzera Murat Yakin aveva criticato la sua forma fisica.

A Basilea, dove le aspettative su di lui sono enormi, il giocatore deve essere portato ai massimi livelli di condizione fisica il più rapidamente possibile. Per fare questo il club renano di affida a un guru dell'alimentazione.

Chi è Josè Blesa

José Blesa è stato per molti anni l'allenatore nutrizionale di Cristiano Ronaldo.

Lo spagnolo, che ha studiato farmacia, scienze nutrizionali e dietologia, ha pure conseguito un master in teoria dell'allenamento e nutrizione sportiva.

«Se dovessi spiegare a un giocatore come mangiare correttamente prenderei Cristiano Ronaldo come esempio», ha dichiarato il 36enne al quotidiano «Basler Zeitung»

«Tutto ciò che l'ormai 39enne star mondiale fa per il suo corpo è di livello assoluto», ha continuato colui che ha lavorato con CR7 anche all'Al-Nassr negli ultimi due anni.

Ingaggiato dal Basilea durante l'estate, Blesa aveva già analizzato meticolosamente i dati di tutti i giocatori. Poi ha messo a punto dei piani individuali di fitness e nutrizione.

Ora sta facendo lo stesso per Shaqiri. Chiunque veda il muscoloso nutrizionista sa perché molte stelle del calcio seguono i suoi consigli alimentari.