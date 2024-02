L'ex stella del calcio Dani Alves condannata a quattro anni e mezzo di carcere

Dani Alves dovrà andare in prigione. Imago

L'ex giocatore del Barcellona Dani Alves è stato condannato a quattro anni e sei mesi di carcere per violenza sessuale.

Hai fretta? blue News riassume per te Dani Alves è stato condannato a quattro anni e sei mesi di prigione per lo stupro di una giovane donna in un nightclub catalano a Capodanno 2022.

Nel corso del processo, Alves ha cambiato più volte la sua testimonianza, ammettendo infine un rapporto sessuale consensuale con la donna, dopo aver inizialmente negato qualsiasi contatto.

Alves, ex giocatore di Barcellona, Juventus e Paris St.Germain, è in custodia cautelare dal gennaio 2023, con rifiuto della cauzione per rischio di fuga. Mostra di più

Dani Alves è stato accusato dello stupro di una giovane durante la notte di Capodanno 2022 in un nightclub della città catalana. In tribunale, la donna ha testimoniato di aver inizialmente ballato con Alves e poi di essere andata con lui nell'area dedicata ai bagni. Ma quando voleva andarsene, lui gliel'ha impedito. L'ha picchiata, insultata e costretta a compiere atti sessuali contro la sua volontà.

La procura aveva richiesto una pena detentiva di nove anni per l'ex giocatore del Barça, mentre gli avvocati della vittima ne avevano chiesto dodici. La difesa di Alves ha chiesto l'assoluzione o, in caso di condanna, una pena di un anno di carcere, oltre al pagamento di un risarcimento di 50'000 euro per la vittima. La sentenza è stata di quattro anni e sei mesi di prigione.

Alves ha cambiato più volte la sua dichiarazione

Durante il processo, l'ex giocatore della nazionale brasiliana ha cambiato più volte la sua versione dei fatti. Inizialmente disse di non aver mai visto la donna, negando qualsiasi contatto sessuale con lei. Ma tre mesi dopo ammise di conoscerla e di avere avuto con la ragazza un rapporto sessuale consenziente, giustificando le sue precedenti dichiarazioni contraddittorie al fine di voler salvare il suo matrimonio.

Nel corso del processo il brasiliano ha cambiato avvocato tre volte.

Dani Alves è in custodia cautelare dalla fine di gennaio 2023. Le sue richieste di cauzione sono sempre state respinte, in quanto il tribunale riteneva che ci fosse il rischio di fuga. Il Brasile non estrada i propri cittadini se sono condannati in altri Paesi.

In passato il 40enne ha giocato per squadre di primo piano come Barcellona, Juventus e Paris St.Germain. Con la nazionale verdeoro ha vinto due volte la Copa America e una medaglia d'oro alle Olimpiadi.