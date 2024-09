Gianluigi Buffon KEYSTONE

Gianluigi Buffon ha ricevuto un nuovo incarico all'interno della Nazionale italiana, ma continuerà a ricoprire anche il ruolo di direttore sportivo di Luciano Spalletti.

Hai fretta? blue News riassume per te Un anno fa Gianluigi Buffon ha smesso i panni da giocatore.

Dopo aver conseguito in diploma di «direttore sportivo», l'ex portiere sta ora ricoprendo tale ruolo per la Nazionale italiana.

Oltre a ciò, seguendo il modello di altri Paesi, fungerà da raccordo tra Spalletti, i club e i loro allenatori.

Le prime due uscite dell'Italia con Buffon come direttore sportivo hanno portato due importanti vittorie in Nations League, contro Francia e Israele. Mostra di più

Dopo aver smesso i panni da giocatore, con la maglia del Parma, l'ex portiere di Juventus e della Nazionale italiana Gianluigi Buffon ha ricoperto il ruolo di capo delegazione.

In occasione degli ultimi Europei - terminati con una grossa delusione per l'Italia battuta per 2 a 0 dalla Svizzera negli ottavi di finale - il suo ruolo era quello di fungere da consigliere per i giocatori, trasmettendo loro la sua lunghissima esperienza.

Giova qui ricordare che Buffon ha giocato quasi 1000 partite in carriera, 176 delle quali con la maglia azzurra. In primavera ha conseguito il diploma da direttore sportivo, posizione che ora svolgerà in seno alla Nazionale di Luciano Spalletti.

Un inizio davvero confortante

Nelle prime due partite giocate degli Azzurri con lui in questa veste sono arrivate altrettante vittorie, in Nations League: 3-1 contro la Francia e 2-1 contro Israele. Un ottimo inizio.

Non solo direttore sportivo

Secondo quanto riportato mercoledì da «Football Italia», oltre a fungere da direttore sportivo, l'ex numero 1 ricoprirà anche il ruolo di «direttore di riferimento», ovvero fungerà da contatto tra la Nazionale, i club e gli allenatori della Serie A.

Un ruolo già presente in molte nazionali, come per esempio in Spagna: l'obiettivo è quello di organizzare la Nazionale seguendo il modello operativo di un club.

Il costante contatto con gli allenatori della Serie A e di tutta Europa gli servirà per valutare e discutere lo stato di forma, la forma fisica e la disponibilità dei giocatori designati o ipotizzabili da Spalletti.

Lavoro intenso dunque per Buffon e i suoi colleghi, visto che gli Azzurri torneranno in campo a ottobre per le partite di Nations League contro Belgio e Israele.