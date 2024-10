Alvaro Morata ha attraversato momenti davvero difficili in Spagna, poi anche la separazione dalla moglie. KEYSTONE

A tre mesi dall'inizio degli Europei, l'attaccante della Spagna Álvaro Morata dubitava di poter tornare a giocare a calcio. Ora parla dei suoi problemi mentali e di ciò che lo ha aiutato.

L'attaccante Alvaro Morata ha sofferto di depressione e attacchi di panico quando era capitano della Nazionale spagnola, prima di vincere gli Europei in estate.

«Tre mesi prima degli Europei non ero sicuro di essere in grado di giocare una partita», ha dichiarato il 31enne del Milan in un'intervista alla radio spagnola «Cope».

Quando si hanno problemi mentali non importa che lavoro si faccia: «A volte si odia la cosa che si ama di più».

Morata, che si è separato dalla moglie in agosto, ha detto che la pressione per il successo e le critiche alle sue prestazioni sono arrivate a volte al punto di non riuscire nemmeno ad allacciarsi gli scarpini. Ha quattro figli con la modella italiana, con cui è stato sposato per sette anni.

La fuga da casa

L'attaccante ha descritto così i suoi mesi davvero difficili: «Hai un'altra persona dentro di te contro cui devi combattere ogni giorno e ogni notte». Si sentiva come se la «gola fosse strozzata e la vista offuscata».

La depressione, le critiche e altre spiacevoli esperienze lo hanno portato a lasciare la sua patria e l'Atlético Madrid in estate per andare in Italia: «È stata la cosa migliore per me lasciare la Spagna. C'è stato un momento in cui non ce la facevo più».

A un certo punto si è persino «vergognato» di uscire per strada con i suoi figli. «Ogni volta che uscivo c'era un qualche incidente. La gente parlava di qualcosa che era successo nelle partite precedenti. Alla fine i miei figli non volevano nemmeno venire a fare la spesa con me».

L'aiuto di Diego Simeone e Andrés Iniesta

Si è così rivolto a uno psichiatra: «In fondo, è una malattia come le altre».

All'Atlético, l'allenatore Diego Simeone e alcuni compagni di squadra lo hanno aiutato. Ha ricevuto anche il sostegno di colleghi che hanno avuto problemi simili, come Andrés Iniesta e Boran Krkic.

Lui, che ha giocato anche per il Real Madrid, la Juventus e il Chelsea, ha ammesso che anche la vittoria del Campionato Europeo in Germania lo ha aiutato a migliorare la situazione.

Da allora ha guadagnato più rispetto in patria. Non racconta la sua storia per suscitare pietà, «ma per aiutare chi si trova in situazioni simili».

