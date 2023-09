L'offerta più grossa di sempre per portare Salah in Arabia Saudita

Mohamed Salah, al momento veste ancor ala maglia del Liverpool. Fino a quando? KEYSTONE

Non si placano le voci che circondano Mohamed Salah del Liverpool e una sua possibile partenza verso l'Arabia Saudita. Il denaro promesso dai sauditi, secondo diversi media inglesi, farebbe saltare ogni record precedente.

Hai fretta? blue News riassume per te Mo Salah è finito nel mirino dei sauditi, pronti, secondo i media inglesi, a sborsare una cifra esorbitante per lui.

Klopp fa sapere che l'egiziano non è in vendita. Il suo contratto scadrà a giugno del 2025.

Oltre alla cifra record per il trasferimento, sembra che l'Al-Ittihad, sarebbe pronto ad offrire all'egiziano un contratto ancora più vantaggioso di quello di Cristiano Ronaldo.

Graham Souness, leggenda del calcio britannico, crede che Salah stia «flirtando» con i sauditi.

Secondo diverse voci, i Reds avrebbero rifiutato un'offerta da parte del club saudita Al-Ittihad per il loro fuoriclasse Mo Salah, nel giorno della scadenza dei trasferimenti, venerdì scorso.

L'allenatore Jürgen Klopp ha ribadito nel fine settimana di non voler vendere Salah in nessun caso. Tuttavia, una cessione è ancora possibile nonostante la scadenza dei trasferimenti. Il motivo: la finestra di trasferimento della Saudi Pro League non si chiude prima del 20 settembre.

Come riportato domenica da diversi portali, l'Al-Ittihad sarebbe pronto ad un'ulteriore pazzia pur di avere l'egiziano tra le sue fila. Il club saudita ha già messo sotto contratto Karim Benzema e N'Golo Kante, oltre al giovane portoghese Jota e il brasiliano Fabinho.

Il tedesco «Bild» e il britannico «Mirror» riferiscono di un'offerta record di 233 milioni di euro per il trasferimento del 31enne, ex giocatore di Fiorentina, Roma e Basilea.

Ricordiamo che fino ad oggi il passaggio di Neymar dal Barcellona al Paris Saint-Germain nel 2017 è considerato il trasferimento di calcio più costoso di tutti i tempi (222 milioni di euro).

È difficile pensare che i proprietari americani del Liverpool possano rifiutare un'offerta così astronomica. Ma il denaro, tantissimo, non è certo una tentazione solo per Werner e compagni, ma anche per lo stesso Salah.

Girano voci che l'egiziano avrebbe raggiunto un accordo con il club saudita per uno stipendio annuale esorbitante. Il giocatore, che a Liverpool già percepisce oltre 350.000 euro a settimana, potrebbe guadagnare un cifra leggermente inferiore ... al giorno.

Sembra infatti che l'Al Ittihad sarebbe pronto a offrirgli un accordo che eclisserebbe l'enorme stipendio di Cristiano Ronaldo.

Souness: «Salah sta flirtando con i sauditi»

Souness ha accusato Salah di «flirtare» con l'Al-Ittihad e ha ammesso che il giocatore vuole trasferirsi. «Non fate errori, Salah sta flirtando con i sauditi», ha scritto Souness nella sua rubrica sul «Daily Mail».

Ma né Salah né uno dei suoi rappresentanti lo hanno detto categoricamente: «Non vogliamo andare in Arabia Saudita in questo momento».

«Se avesse voluto rimanere, qualcuno avrebbe potuto rilasciare una dichiarazione in tal senso - ha aggiunto Souness. «Sta quantomeno accarezzando l'idea e credo che, nel profondo, sente di dover andare».

In ogni caso, Salah è sceso in campo domenica nella gara contro l'Aston Villa, vinta dai Reds per 3:0. L'egiziano, al 55esimo, ha siglato la terza rete per i suoi.