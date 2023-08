Mario Balotelli. Keystone

Dopo una stagione disastrosa, per la sua squadra e per i soli sei gol segnati in 19 partite, Mario Balotelli rimane un giocatore del Sion. I vallesani hanno già esordito in Challenge League, vincendo le prime tre partite. Balo in campo però non si è visto... a Venezia sì.

Mario Balotelli non ha giocato, anche se rimane sotto contratto con i vallesani.

L'attaccante italiano è stato beccato in compagnia di una nuova fiamma a Venezia. Mostra di più

L'attaccante italiano 32enne è attualmente ancora sotto contratto con il Sion, figura ancora nella lista della prima squadra, che da questa stagione gioca in Challenge League. I vallesani hanno vinto le prime tre sfide di campionato, ma Balotelli, finora non ha giocato.

L'ultima volta che l'italiano è stato visto con i colori del Sion, riguarda un video postato sul suo profilo Instagram, in cui Super Mario si concede a uno scambio di battute - nello spogliatoio dei vallesani - con l'ex arbitro di Serie A Gianpaolo Calvarese.

Ma mentre i suoi compagni si allenano e giocano per riportare il Sion nella massima divisione, Mario Balotelli spunta a Venezia, in dolce compagnia.

Il 32enne sembrava essere in una relazione duratura con Francesca Monti, tanto che solo pochi mesi fa era stato visto in vacanza alle Maldive con lei. A Venezia, la ragazza in sua compagnia, è un'altra.

Beccato dai paparazzi del settimanale «Chi», Super Mario è stato visto a Venezia con una bionda misteriosa. L'ex stella di Milan, Manchester City e Liverpool ha infatti visitato la Serenissima con quella che sembra essere la sua nuova fidanzata.

I due hanno ammirato le attrazioni e si sono rilassati durante un giro in gondola per la città. La coppia è stata fotografata mentre si teneva per mano e si abbracciava, Balo con una sigaretta elettronica in mano.

Il settimanale italiano ha riportato che il calciatore e la sua compagna hanno trascorso la notte nella città lagunare, concedendosi il pranzo in un ristorante di lusso per poi fare shopping in gioielleria.

Anche il bene informato Alfonso Signorini non sa molto della bionda misteriosa, ma si dice che si chiami Cecilia.