Il presidente della FIFA Gianni Infantino. Imago

Per il presidente della FIFA, Gianni Infantino, i Mondiali del 2030 su tre continenti rappresentano l'impronta globale del calcio. Tuttavia, non tutti condividono il suo entusiasmo.

Hai fretta? blue News riassume per te Il Consiglio della FIFA ha proposto di organizzare i Mondiali 2030 su tre continenti, spalmati su sei nazioni: con partite in Uruguay, Argentina, Paraguay, Marocco, Spagna e Portogallo.

Questa decisione presenta diverse sfide, tra cui viaggi lunghi e costosi per i tifosi, sfide logistiche per le squadre e preoccupazioni ambientali.

L'assegnazione del 2030 potrebbe aprire la strada all'Arabia Saudita per ospitare i Mondiali 2034, mentre la FIFA continua a prevedere entrate significative, soprattutto con l'espansione del torneo a 48 squadre dal 2026. Mostra di più

Nel 2030 ci sarà un Mondiale di calcio su tre continenti e in sei nazioni: il Consiglio della FIFA ha creato un clamoroso precedente con questa decisione, che deve però ancora essere confermata dal Congresso.

La partita inaugurale si svolgerà in Uruguay, seguita da due partite in Argentina e Paraguay. Il resto del torneo, per un totale di 101 partite, si terrà in Marocco, Spagna e Portogallo.

«Nel 2030 vivremo un'esperienza unica nel calcio globale. Tre continenti: Africa, Europa e Sud America; e sei paesi: Argentina, Marocco, Paraguay, Portogallo, Spagna e Uruguay, daranno il benvenuto e uniranno il mondo mentre celebrano insieme il calcio, il centenario e i Mondiali FIFA», ha dichiarato entusiasticamente il controverso presidente della FIFA, Gianni Infantino.

Ma questa decisione ha delle conseguenze, anche in vista dell'assegnazione della Coppa del Mondo del 2034.

Tifosi:

Nel peggiore dei casi, una squadra potrebbe dover giocare in Sud America, in Europa e in Africa. Ciò comporterebbe viaggi lunghi e costosi. È inoltre discutibile se, con queste grandi distanze, ci sarà davvero un'atmosfera «mondiale» nei paesi ospitanti.

«La FIFA continua il suo circolo vizioso di distruzione contro il più grande torneo del mondo», ha già criticato l'associazione dei tifosi di calcio europei FSE sulla piattaforma di notizie X (ex Twitter).

Squadre:

Anche le squadre sono di fronte a una sfida logistica, in particolare riguardo alla sistemazione. In particolare, le sei squadre che dovranno iniziare la competizione in Sud America potrebbero trovarsi di fronte a un compito assai complicato.

Ambiente:

In Qatar, la FIFA aveva promosso i Mondiali 2022 come un evento a impatto zero sul clima. Tuttavia, è stata redarguita dalla Commissione svizzera per la correttezza (SLK) dopo diverse lamentele. Prima e durante il torneo la FIFA ha «dato un'impressione errata e fuorviante» che i Mondiali in Qatar fossero neutrali dal punto di vista climatico e delle emissioni di CO2, ha affermato la Commissione.

Con i Mondiali del 2030 organizzato in tre continenti diversi l'impatto del torneo sull'ambiente non potrà che peggiorare ancora.

Mondiali 2034:

Con l'assegnazione della competizione del 2030, la strada dell'Arabia Saudita per ospitare la Coppa del Mondo 2034 è stata essenzialmente spianata.

I continenti Europa, Sud America e Africa sono fuori dalla corsa a causa del principio di rotazione. Anche la regione Nord e Centro America non è eleggibile, dato che USA, Canada e Messico ospiteranno insieme i Mondiali del 2026.

Finanze:

La macchina del denaro continua a funzionare per la FIFA. Entro il 2026 si prevede un fatturato di almeno 11 miliardi di dollari. Dopodiché, gli introiti non diminuiranno di sicuro.

Dopotutto i Mondiali del 2026 saranno giocati per la prima volta a 48 squadre invece delle solite 32. Inoltre l'Arabia Saudita continuerà a investire massicciamente nel calcio con la prospettiva di ricevere la Coppa del mondo nel 2034...