Il coach del Real Madrid Carlo Ancelotti KEYSTONE

I vincitori della Champions League, il Real Madrid, affrontano i detentori dell'Europa League, l'Atalanta, allo Stadio Nazionale di Varsavia, mentre Mbappé spera di sollevare immediatamente il suo primo trofeo con la maglia dei Blancos.

bfi bfi

Hai fretta? blue News riassume per te A Varsavia, stasera, Real Madrid e Atalanta si sfideranno per la Supercoppa europa.

Ancelotti potrebbe far debuttare Mbappé e Endrick.

Gasperini, dovrà fare a meno di Zaniolo, Scamacca, Scalvini, Toloi e Koopmeiner. Mostra di più

Il tradizionale sipario della stagione europea si apre stasera con la Supercoppa UEFA tra Real Madrid e Atalanta.

Ricordiamo che i Blancos hanno conquistato la Champions League battendo il Borussia Dortmund in finale, a giugno, mentre la Dea di Gasperini ha spazzato via il Bayer Leverkusen vincendo l'Europa League, a Dublino.

Sarà la serata del debutto di Kylian Mbappé con la maglia del Real. Anche il giovanissimo brasiliano Endrick farà forse la sua entrata in campo in una sfida ufficiale. Ancelotti, davanti, avrà a disposizione anche Jude Bellingham. Rodrygo e Vinicius jr.

Gasperini invece, potrebbe fa esordire Ben Godfrey, mentre dovrà rinunciare a Nicolò Zaniolo, Gianluca Scamacca, Giorgio Scalvini e Rafael Toloi, tutti fuori per infortunio. Anche Teun Koopmeiners non sarà della sfida, in quanto spinge per lasciare il club bergamasco.

Ancelotti a proposito dei suoi tanti 'Galacticos'

«Stiamo bene, anche se non ci siamo allenati molto - ha detto il tecnico italiano degli spagnoli in conferenza stampa - è sempre difficile fare le formazioni perché va lasciato fuori qualcuno che merita di giocare. L'Atalanta ha qualche dubbio in meno, ma è sempre complicato. È una squadra che merita di stare qui. Questo grazie a un tecnico con molta esperienza e a un grande lavoro. Gasperini è un allenatore molto bravo tatticamente e un amico, per noi sarà una partita difficile».

La domanda se giocherà il numero 10 della Francia è scontata: «Per inserire giocatori bravi non ci vuole Einstein. Mbappé? È un grande giocatore, un grande talento, motivato, sicuramente è molto contento di essere qua ed è pronto a dare il suo contributo».

Il tecnico di Reggiolo è un vecchio volpone, conosce il calcio come pochi altri ed ha avuto successo come pochissimi; in Champions League nessuno ha vinto tanto, 2 volte con il Milan e 3 con il Real Madrid.

«La chiave di questa stagione sarà sicuramente l'equilibrio difensivo. Qualità davanti si deve sacrificare per il recupero della palla, è quello che faremo, che dobbiamo fare e sono certo riusciremo a fare. È difficile dire come giocheremo in attacco, dipende molto dalla qualità dei giocatori davanti», ha concluso il 65enne.