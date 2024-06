Come dovrebbe risultare il «Cervin Coliseum» di notte youtube.com

L'FC Sion ha presentato il progetto per il nuovo stadio, con alcuni cambiamenti rispetto ad alcuni mesi fa. Il «Cervin Coliseum» potrebbe diventare un vero stadio-boutique, e molto altro di più.

All'inizio del 2024 è stata firmata una dichiarazione d'intenti congiunta tra la città di Sion, il Canton Vallese e l'Associazione calcistica del Vallese per la costruzione di un nuovo stadio di calcio a Sion.

All'epoca erano già state pubblicate le prime immagini della nuova struttura futuristica, ma ora i piani sono cambiati di nuovo, come ha annunciato il club vallesano.

Innanzitutto, la cosa più importante: il «Cervin Coliseum» sarà dotato di un tetto, che dovrebbe servire da elemento caratteristico riconoscibile, anche da lontano.

Un tetto che si potrà chiudere in caso di maltempo o per altri eventi. È previsto anche un albergo: l'Hotel Tourbillion disporrà di 100 camere e sarà ubicato direttamente accanto allo stadio.

Nella foto sotto si vede un palcoscenico: il presidente del Sion Christian Constantin sta infatti progettando un impianto che non serva solo per le partite di calcio, ma anche per i concerti, il teatro e altro ancora.

In totale nello stadio del Sion, la cui apertura è prevista per il 2029, si svolgeranno oltre 60 eventi all'anno.

Constantin cita i club della NFL (National Football League) come modelli, ma si rifà anche allo stadio del Real Madrid di Florentino Perez.

Il presidente, nonché titolare di un studio di architettura, ha dichiarato: «Ho investito una fortuna, quindi organizzare solo 25 eventi all'anno non va bene».

Il successore dello Stade de Tourbillon, che è stato il campo del Sion per 56 anni, potrebbe essere utilizzato anche per partite di altri sport.

I suoi ideatori sognano un'arena che possa essere utilizzata anche per il football americano, l'hockey su ghiaccio o la pallacanestro, o addirittura anche per incontri di pugilato o MMA.

È stata annunciata anche l'ubicazione del mega progetto: il «Colosseo Cervin» sorgerà proprio accanto al Tourbillon.

Nell'intervista rilasciata al sito web del club, Constantin non ha detto molto sul finanziamento, annunciando solamente che il Cantone e la città contribuiranno ai costi.

Da sottolineare, però, che i contratti definitivi non sono ancora stati stipulati...